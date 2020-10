Valoarea unei case din Giarmata Vii, parte dintr-un partaj, s-a „înjumătățit” în doi ani. Pagubă de 20.000 de euro din cauza „unei păcăleli a norei” și a „rea-voinței procurorilor”, acuză socrii

Un cetățean din Buziaș, Nițulică Gheorghe, acuză rea-voință din partea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Începând din 2012, fiul acestuia s-a judecat cu fosta soție pentru realizarea partajului, în vederea definitivării divorțului. Băiatul a cerut restituirea sumei de bani investite în construirea casei. Prima sentință a fost pronunțată în 2013, iar recursul în 2015, acesta din urmă având un rezultat care i-a dezamăgit pe cei din familia Nițulică.

Ceea ce li se pare nedrept domnului Nițulică și fiului acestuia este evaluarea valorii casei care face parte din acțiunea de partaj, situată în Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Cea luată în seamă de judecătorii care au luat decizia definitivă este mult mai mică decât prima, pronunțată în primă instanță. În 2018, fiul a depus plângere pentru abuz în serviciu față de ultimii evaluatori, dar dosarul a fost clasat de procurori, în 2019. Decizia celei de-a doua instanțe a fost atacată la Curtea de Apel Timișoara, a fost depusă și o altă plângere la Judecătoria Timișoara, dar nu s-a schimbat nimic.

„A fost un proces de partaj la divorț. Fosta mea noră pur și simplu ne-a păcălit. Am investit o sumă mare de bani, 40.000 de euro. Ne-am ales cu un prejudiciu de 20.000 de euro. Am făcut vila cu două intrări. Pe o parte trebuia să intrăm noi (părinții băiatului – n.r.), aveam acolo două odăi. (…) Fiul meu s-a îmbolnăvit, iar ea a decis să îl părăsească. După divorț, ea stă tot acolo, s-a recăsătorit și are și un copil, o fetiță de 10 ani. Fiul meu e trup și suflet pentru ea, merge tot timpul și îi dă cadouri. Seamănă foarte mult cu el. Pe noi, fosta noră nici nu ne lasă să o vedem”, ne-a spus domnul Gheorghe Nițulică.

Prima evaluare, cerută de Judecătoria Timișoara în 2013, a fost făcută de expertul tehnic judiciar Ioan Suciu. Valoarea imobilului a fost stabilită la 415.125 de lei, nora fiind obligată, astfel, să-i plătească fostului soț 207.562 de lei, jumătate din valoare. Aceasta a făcut apel, iar Tribunalul Timiș, instanța care s-a pronunțat la recurs, l-a desemnat pe Doru-Mircea Corneanu, și el expert tehnic judiciar, să realizeze o nouă evaluare. Valoarea imobilului, de această dată, a fost de 231.167 de lei, nora fiind, astfel, obligată la plata a numai 115.583 de lei. O altă evaluare, realizată la cererea Băncii Intesa SanPaolo de Cicilia Jurcă, a fost, de asemenea, contestată de bătrân și de fiul său. Până la urmă, s-a dovedit că aceasta nu poate avea nicio influență în deciziile instanțelor.

A doua evaluare a fost finalizată la data de 23 februarie 2015, în luna mai evaluatorul Doru-Mircea Corneanu, în vârstă de 80 de ani, a decedat, iar în iunie a fost pronunțată sentința Tribunalului Timiș. Familia Nițulică reclamă faptul că raportul de expertiză a fost influențat de un alt evaluator, Ion Păsărelu, care a profitat de starea precară de sănătate a celui care urma, după câteva luni, să și moară. Păsărelu era evaluatorul solicitat de noră.

„Din declarația martorului Suciu Ioan, rezultă că acesta a efectuat prima evaluare a imobilului în cauză în anul 2013 și a folosit o metodă de calcul diferită de cea a domnului Corneanu Doru-Mircea. Metoda de calcul aleasă rămâne la latitudinea expertului, toate fiind legale și acceptate, chiar dacă există diferențe de valoare între evaluări”, consemnează inspectorul principal de poliție Cristian Oancea, în referatul cu propunere de clasare a plângerii de comitere a infracțiuni de abuz în serviciu făcute de Nițulică.

„În deciziile emise de instanțele ce au judecat partajul între numiții Nițulică Cosmin Florin și T.L.E. (nora – n.r.) nu a fost luată în considerare evaluarea întocmită de către expertul Jurcă Cicilia, această evaluare fiind una extrajudiciară. Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara au luat în considerare doar raportul de expertiză întocmit de către expertul Corneanu Doru Mircea, iar în cuprinsul raportului, expertul Păsărelu Ion nu apare ca fiind una dintre persoanele care au contribuit la întocmirea acestuia”, se mai arăta în acel referat. Pe 14 noiembrie 2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a decis clasarea plângerii înaintate de Cosmin Florin Nițulică.

