Vânătoarea ilegală, surprinsă în flagrant de polițiștii de la IPJ Timiș, a scos la iveală un accident la altă o partidă de vânătoare organizată la Uivar

Vanatoarea ilegala surprinsa in flagrant, zilele trecute, de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, pe fondul cinegetic 41 Cralovat, fond didactic administrat de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului (USAMVB), a starnit zeci de discutii pe retelele de socializare ale vanatorilor din vestul tarii.

Se ignora faptul ca operatiunea din teren a fost coordonata de doi dintre profesionistii de la Serviciul Arme, ofiterii Sorin Torok si Iulian Bita, asa ca prietenii si sustinatorii lui Cosmin Maris, sef de lucrari la USAMVB si organizatorul actiunii de braconaj, au declansat un val de comentarii menite a-l scoate basma curata pe “profesorul de vanatoare” si a contura ideea ca politistii au comis un mare abuz.

Printre vanatorii care incearca sa discrediteze actiunea politistilor de la Arme este si un anume Adrian Bechira (foto), “inginer diplomat specialist in Horticultura” – care studiaza gestionarea durabila a fondurilor cinegetice exact la Facultatea de Horticultura si Silvicultura Timisoara, unde Cosmin Maris este sef de lucrari -, autorul unor comentarii extrem de acide la adresa tuturor celor care au treaba cu “profesorul”.

Cunoscut printre impuscatori ca un apropiat al presedintelui Clubului de Vanatoare Timisoara, Puiu Oprea, dupa cateva selfiuri impreuna cu acesta pe care si le-a postat pe pagina de Facebook, Adrian Bechira nu ezita sa sustina ca toate VIP-urile care au participat la actiunea de braconaj vor fi declarate nevinovate si se vor intoarce cu procese impotriva politistilor de la Arme.

“Cine-l cunoaste pe Cosmin stie cat e de atent la detaliile astea. Semnarea si complectarea (sic!) autorizatiilor conform legii, organizarea… Pun pariu cu oricine ca toti vor iesi nevinovati si se va lasa cu procese pentru abuzuri impotriva unor institutii”, este unul dintre comentariile lui Bechira.

Surse din tagma vanatorilor din Timis au dezvaluit, pentru impactpress.ro, si motivul pentru care Adrian Bechira, regional sales manager la Groupe Gazechim, ii tine partea atat de virulent “profesorului” Cosmin Maris.

Intrucat i-ar fi este dator, dupa ce, in data de 14 ianuarie 2021, la o alta vanatoare organizata de seful de lucrari de la USAMVB, pe fondul de la Uivar, s-a produs un accident nefericit, in urma caruia Adrian Bechira a fost lovit de o alica in zona capului, la un ochi.

Accidentul nu a fost raportat, pentru ca s-ar fi descoperit ca, pe teren, nu au fost respectate regulile de securitate la folosirea armelor de vanatoare.

“Dom’le, cum le afla gazetarii astia pe toate! Nimic grav, aproape a trecut. Sper sa nu ma puna gazetarul in articolele de 2 lei, ca-l fac de rusine. Daca ti-e prieten, spune-i ca nu e subiect de senzatie Bechira”, a amenintat “studentul” de la USAMVB, intr-o discutie pe Facebook, refuzand sa spuna cine l-a impuscat in ochi la partida de vanatoare de la Uivar.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii