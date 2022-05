Vasile Sas, agresorul fostului șef al BCCO Timișoara, trimis în judecată de procurori

Au trecut cinci ani de la scandalul in urma caruia fostul sef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Timisoara, comisarul sef Mugurel Laviniu Poinar, a fost la un pas sa fie ucis, si abia acum a inceput judecarea agresorului.

A fost nevoie ca politistul sa ceara Judecatoriei Timisoara, in cadrul unei contestatii privind durata procesului penal, obligarea procurorilor la urgentarea solutionarii dosarului, altfel, cine stie, s-ar fi ajuns la prescrierea raspunderii penale a inculpatului Sas I. Vasile, cel care l-a atacat pe seful BCCO cu un ciob de sticla si i-a provocat o rana profunda la nivelul fetei.

„Respinge exceptiile invocate de catre inculpatul Sas I. Vasile. Constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 10003/P/2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, privind pe inculpatul Sas Vasile, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de loviri sau alte violente, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatul Sas Vasile”, se mentioneaza in Incheierea finala camera preliminara (dosar nr. 5989/325/2022) pronuntata de Judecatoria Timisoara, in urma cu cateva zile, mai exact la termenul din 11.05.2022.

La sfarsitul lunii mai 2017, pe o terasa din zona Stadionului “Dan Paltinisanu” din Timisoara, s-a produs un incident violent, in urma caruia seful BCCO Timisoara, care iesise la o cina cu prietenii, a suferit taieturi profunde la nivelul fetei si a gatului, care i-au pus viata in primejdie. Agresorul Sas Vasile, care a folosit un pahar, pe care l-a ciobit intentionat, a fost oprit la timp de unul dintre comeseni, pentru a nu provoca o tragedie.

Intre timp, comisarul sef Mugurel Poinar a plecat, inapoi, la BCCO Oradea, de unde fusese detasat in orasul de pe Bega, iar la carma BCCO Timisoara a revenit comisarul sef Stefan Negrila, care a efectuat un stagiu de cativa ani la BCCO Cluj-Napoca, scrie impactpress.ro.

