”Vedetă” de pe Instagram, pusă să mature cojile de semințe pe care le-a aruncat în parc

O tanara din Lugoj care are cateva sute de urmaritori pe Instagram a trecut duminica printr-o experienta pe care nu o va uita curand.

Preocupata sa-si faca poze in parcul George Enescu alaturi de o prietena, lugojeanca a uitat de regulile bunului simt, in pauzele dintre fotografii, si a aruncat cojile de seminte pe alee.

Politistii locali au urmarit-o pe femeie cateva minute si dupa ce si-au dat seama ca aceasta nu are de gand sa isi adune mizeria din fata bancii, au luat-o la intrebari.

Tanara, cunoscuta pentru postarile ei pe retelele de socializare, i-a implorat pe oamenii legii sa nu o amendeze recunoscandu-si greseala si insistand sa curete intreaga alee. In numai cateva minute, fata s-a intors cu o matura si a curatat locul. Politistii i-au dat tinerei un avertisment, insa la urmatoarea abatere se va alege cu o sanctiune de 500 de lei.

Politistii locali desfasoara in aceste zile actiuni in mai multe locuri frecventate de tineri pentru a urmari daca acestia distrug mobilierul urban sau arunca ambalaje in alte locuri decat cele special amenajate. In ultima perioada, zeci de lugojeni au atras atentia autoritatilor ca malurile Timisului sunt pline de coji de seminte si deseuri aruncate de catre grupuri de tineri care cred ca cineva ar trebui sa faca curat dupa ce ei parasesc locatiile.

