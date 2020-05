Vela anunta ca am putea primi amenzi si dupa 15 mai

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat sambata seara, la Digi24, ca amenzile date in perioada starii de urgenta pentru nerespectarea restrictiilor din ordonantelor militare se ridica la peste 600 de milioane de lei (120 de milioane de euro), iar acesti bani vor merge catre zona medicala si persoanele vulnerabile.

Ministrul a spus ca au fost sanctionate 300.859 de persoane. Dintre acestea, 2028 sunt cercetate, majoritatea pentru acte de teribilism sau violente comise sub influenta alcoolului, iar politia a intocmit 1.673 de dosare penale.

“Avem 1.673 de dosare penale. De la debutul epidemiei au fost 308.859 de persoane sanctionate, iar valoarea amenzilor a fost in jur de 600 de milioane de lei. Cam 120 de milioane de euro”, a precizat ministrul de Interne la Digi 24.

Ministrul Vela a mai afirmat ca la sfarsitul lunii mai se va face o analiza si se va decide exact cum vor fi alocati banii. El a reamintit ca, daca au fost platite in 24 de ore, amenzile au fost reduse la jumatate. De asemenea, a estimat ca o proportie relativ mica din randul celor amendati au contestat amenzile.

Pe de alta parte, ministrul de Interne a precizat ca in cazul inlocuirii starii de urgenta cu starea de alerta dupa 15 mai, vor exista in continuare amenzi pentru restrictiile care vor ramane in vigoare, dar e prematur sa indice un ordin de marime pentru aceste sanctiuni.

Guvernul a majorat, prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta nivelul amenzilor aplicate pe perioada starii de urgenta atat persoanelor fizice, cat si celor juridice.

Amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut de pe 3 aprilie, acestea fiind cuprinse intre 2.000 de lei si 20.000 de lei, fata de valorile initiale, cuprinse intre 100 si 5.000 de lei. In acelasi timp, amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militare a crescut de la 1.000 de lei, cat era pana la 3 aprilie, la 10.000 de lei, iar maximul amenzii pentru persoane juridice ramane stabilit la 70.000 de lei.

Actul normativ permit contravenientului sa achite, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, o jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator. Sursa: www.ziare.com

