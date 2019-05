Verdictul medicilor legiști în cazul Flaviei, fata găsită moartă în cadă de iubitul ei, în Deva: ‘Nu a simţit durere’

Fratele Flaviei, tânăra în vârstă de 24 de ani care a fost găsită moartă în cada plină de apă dintr-un apartament din Deva, a postat un mesaj pe Facebook cu privire la cauza morţii surorii sale.

Deşi o publicaţie a anunţat că medicii legişti ar fi descoperit substanţe interzise în organismul Flaviei, poliţiştii din Deva au explicat că necropsia nu a fost efectuată, motiv pentru care o astfel de informaţie nu poate fi adevărată.

Flavia a fost găsită moartă, în cada plină de apă din apartamentul din Deva în care locuia cu iubitul ei şi familia acestuia.

Descoperirea îngrozitoare a fost făcută, ieri după-amiază, chiar de iubitul fetei.

Acesta a sunat disperat la numărul de urgenţă 112, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viaţă.

Astăzi, fratele Flaviei a postat pe Facebook un mesaj pentru toţi cei interesaţi de sora sa.

“Stiu ca toti asteptati rezultatul autopsiei surorii mele, Ioana Flavia, care ieri a decedat.

Concluzia medicului legist este urmatoarea: Moarte prin innecare, survenita in urma alunecarii din pozitie verticala (din picioare), moment in care cu ceafa s-a lovit de marginea cazii. In momentul loviturii, la nivelul coloanei si a nervului principal din acea zona, s-a produs o paralizie totala. Practic, a murit innecata, fara sa simta durere sau sa fie constienta. Dumnezeu s-o ierte”, a scris fratele fetei.

