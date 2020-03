Veste bună de la Alin Nica. Testul pentru coronavirus a ieșit negativ

Veste bună de la Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi și candidatul PNL la CJ Timiș.

Aflat în autoizolare la domiciliu după ce a participat la ședința Biroului Politic Național al PNL, la unul dintre participanți a fost confirmat pozitiv cu COVID19, Nica a anunțat că rezultatul testului său a fost negativ.

”Am primit și eu într-un final rezultatul NEGATIV al testului pe care l-am făcut cu insistențe, nefiind considerat contact direct conform definiției, adică nu am fost mai mult de 15 minute la mai puțin de 2 metri de o persoană testată pozitiv.

Încă de la început, de la spitalul Victor Babeș mi s-a spus să-mi văd de treabă și să nu mă autoizolez că nu e niciun risc, dar cum puteam face asta când s-a spus la televizor să ne autoizolăm? Deja presa mă sunase și nu puteam să spun că nu respect măsura respectivă, chiar dacă ea nu avea suport medical.

Oricum am înțeles îngrijorarea unor colegi, ceea ce nu am înțeles este isteria unora pe care îi consideram serioși. De aceea nu am răspuns la unele comentarii pentru a nu amplifica lucrurile și mai mult.

Fac apel la calm și la responsabilitate din partea tuturor.

Vă îmbrățișez pe toți fără COVID19”, spune Alin Nica.

