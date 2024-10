Via Profi primește cea mai importantă recunoaștere pentru dezvoltarea comunităților din România: Gold în Community Index 2024

Via Profi primește cea mai importantă recunoaștere pentru dezvoltarea comunităților din România:...

Platforma Via-Profi.ro, lansată de Profi în urmă cu doar un an, primește cea mai importantă recunoaștere pentru dezvoltarea comunităților din România. Recunoașterea Gold în Community Index® 2024, pentru creșterea nivelului de conștientizare, vine după o analiză complexă care cuprinde un set de 43 de indicatori aliniați la cele mai importante standarde internaționale din domeniul investițiilor în comunitati.

„Punem mult suflet în Via Profi și ne bucurăm că sunt remarcate eforturile noastre de a susține micii producători locali și de a păstra și transmite mai departe tot ceea ce este mai bun în România. Călătorind local, mâncând sănătos, trăind și spunând mai departe povestea acestor experiențe, contribuim cu toții la continuarea tradițiilor într-un mod sustenabil, cu grijă față de noi toți și față de natură.”, declară Călin Costinaș, Director General adjunct Profi.

Analiza în urma căreia se acordă distincțiile Community Index pornește de la o bază de date de peste 850 de proiecte sau programe, derulate în ultimul an. Community Index este un instrument de benchmarking pentru programele sau proiectele implementate în beneficiul comunităților și ajută la o întelegere mai profundă a contextului local și național.

Accesibilă gratuit, platforma via-profi.ro permite căutarea și contactarea directă a producătorilor, grupați pe domenii și județe. Pentru cei care vor să se lase inspirați de gusturi noi și producători care pun suflet, prima pagină a platfomei oferă recomandări vizuale, cu imagini mari și sugestive. La fiecare nouă accesare a platformei, apar noi recomandări pentru o explorare culinară cât mai generoasă a României gustului bun.

Platforma Via Profi este una vie, completată permanent cu noi producători, sugerați de vizitatori, descoperiți de echipele Profi sau care se înscriu folosind formularul de contact. De la produse proaspete autentice, la delicii gastronomice, produsele de pe Via Profi permit o altfel de explorare a bogăției culturale a țării și un sprijin real pentru comunitățile locale. Mai mult, antreprenorii locali care caută sfaturi avizate le pot descoperi prin intermediul blogului Via Profi, locul unde sunt prezentate și povești din România gustului bun.

Dacă în mai puțin de șase luni de la lansare, Via Profi avea peste 200 de producători locali din 11 județe, azi, sunt peste 550 de mici producători locali care invită la o călătorie a gustului bun prin toată România.

Patru producători locali din Cluj, Olt, Mureș și Suceava au contribuit la realizarea spotului care a adus, din această vară, Via Profi și la TV. Printr-o poveste încărcată de emoție, Gen Z poate descoperi meșteșugul autentic și bunătățile pline de savoare din lumea satului pornind călătoria de la un click pe www.via-profi.ro, platforma care permite căutarea și contactarea directă a producătorilor, grupați pe domenii și județe.

Construind o punte între generațiile noi și păstrătorii valorilor românești, referințe cu care se pot identifica toți românii, indiferent de vârstă sau de conexiunile existente cu satul românesc, Via Profi șterge tradiția de praf și ridică imaginea produselor locale și a mâncărurilor tradiționale românești la nivelul gustului lor.

„Ca să fie parte din Via Profi, micii producători nu au vreo obligație față de Profi, trebuie doar să-și dorească acest lucru și noi îi asistăm pas cu pas pentru a-și spun povestea și a-i ajuta să se conecteze cu toți cei dornici de produse locale sănătoase. Via Profi este polița noastră de asigurare pentru un viitor durabil, unul în care fiecare pune suflet și împreună punem suflet în România. Punem suflet în comunitate, iar Via Profi este comunitatea din care ne bucurăm să facem parte cu toții”, declară Gabriela Sîrbu, directorul de sustenabilitate al rețelei de retail și coordonatoarea acestui program.

Cu peste 28.000 de angajați în aproximativ 1.750 de magazine proprii și partenere din aproape 870 de localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,4 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 13 miliarde de lei in 2023 și plasează compania pe locul trei în sectorul de retail românesc.

