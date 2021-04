Via Transilvanica, după ce a străbătut 10 județe, ajunge în 2021 și în Caraș Severin

Via Transilvanica, după ce a străbătut 10 județe, ajunge în 2021 și...

Primăria Reșița și Consiliul Județean Caraș-Severin sunt parteneri în promovarea proiectului Via Transilvanica. Traseul va avea în Caraș-Severin o lungime de 291 kilometri, din care 190 sunt deja finanțați.

”Am constatat cu bucurie că oferta turistică și culturală al județului va atrage uriașul interes și numărul mare de turiști punând în valoare ruta ce trece prin județ. Dorim foarte tare ca județul Caraș-Severin să fie reprezentat cum se cuvine pe harta Via Transilvanica, de aceea, traseul propus de noi va străbate 291 kilometri.

Importanța Caraș-Severinului în ruta Via Transilvanica este mare deoarece este județul cu cel mai mare număr de kilometric din cele 10. De asemenea credem că comunitățile ar putea profita foarte bine de acest traseu turistic, de pe urma drumeților care îl vor străbate, dar și a infrastructurii pe care această magistrală o poate dezvolta în beneficiul locuitorilor”, spune Alin Uhlmann Ușeriu.

Traseul va avea o lungime de 291 kilometri, din care 190 sunt deja finanțați și pentru că Via Transilvanica funcționează din sprijinul și contribuțiile sponsorilor, firmelor private sau persoanelor fizice, pentru a găsi resurse necesare financiare restul de kilometri, trebuie să ne bazăm pe comunitatea locală, interesată de acest proiect -mai spune Ușeriu.

Suma necesară este de 101.000 euro. Modalitatea de a sprijini este de a achiziționa kilometri de pe viitorul traseu ce va parcurge județul.

Prin natura sa, Via Transilvanica este un drum care unește cele mai diverse etnii, culturi și comunităţi și poate deveni ”coloană vertebrală” a unor alte drumuri tematice la care să se lege Dobrogea, Moldova sau Maramureșul istoric, pentru a aminti doar câteva. Via Transilvanica străbate 10 judeţe: Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți, peste 150 de unităţi administrativ-teritoriale, însumând 1.400 km conform traseului estimat de noi și este destinat tuturor iubitorilor de mișcare în natură, iubitorilor de pelerinaje per pedes călare sau cu bicicleta.

Bornele kilometrice din andezit, semne indicatoare pe stâlpi și semne vopsite totalizează 1.400 borne și peste 2.500 semne indicatoare și marcaje. Din iunie 2018 au fost dați în folosinţă 800 km fără a fi implicate în niciun fel de fondurile publice. Astfel, sunt documentate și marcate în întregime judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu și Mehedinți. Traseu este deja parcurs zilnic, de zeci de drumeți și bicicliști va fi finalizat integral în anul 2022.

