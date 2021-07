Vicepreședintele CJ Timiș e nemulțumit de progresul lucrărilor pe drumurile Moșnița, Aeroport și Dumbrăvița: Vom aplica penalizări

Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, s-a aflat marți pe teren și a vizitat șantierele de extindere de la Moșnița, Aeroport și Dumbrăvița. El spune că e nemulțumit de evoluția șantierelor și că se au în vedere sancțiuni financiare.

”Ce vă provoacă vouă nervi în trafic îmi provoacă și mie! Ieri am fost iar pe cele trei șantiere majore de pe drumurile județene aflate în proximitatea Municipiului Timișoara: Moșnița, Aeroport și Dumbrăvița. Ce am găsit acolo? Nimic nou! Amenajări de șantier prost făcute, lipsă semnalizare, lipsa muncitori de pe șantier, erori de execuție care țin de nerespectarea proiectului tehnic. Am senzația că firmele de construcție cred că sunt un vice glumeț și că doar mă plimb pe șantiere și stau de vorbă cu diriginții de șantier din complezență”, a anunțat vicepreședintele CJT.

Nu e așa, iar acum el amenință cu aplicarea de penalizări.

”Vă asigur că nu e cazul! Dacă până acum clauzele din contracte erau “de formă”, de azi înainte mă voi asigura că aparatul executiv din Consiliul Județean Timiș o să înceapă să le și folosească. Se întârzie? Avem clauză clară, o activăm și cerem valoarea penalităților de aferente pentru fiecare zi de întârziere. Există obligații neîndeplinite sau nerespectate? Vom începe să cerem, conform contractelor, sume cuprinse între 5.000 lei și 20.000 lei pe zi pentru ele. De ieri și până astăzi am avut mai multe discuții cu reprezentanții acestor firme de construcții. Un lucru e clar: dacă modul de lucru de pe aceste șantiere nu intră pe făgașul normal cât mai curând vă asigur că nu voi ezita și vom rezilia contracte acolo unde e cazul. Știu că vorbim despre niște proiecte “moștenite”, dar cred că e un moment foarte bun pentru firmele de construcții să înțeleagă că în Timiș nu mai “merge și așa” – iar la viitoarele licitații pe care le vom face sper să se prezinte firme capabile să respecte ce semnează.”, a încheiat Moș.

