Viceprimarul Cosmin Tabără, „dezamăgit” de pregătirile făcute de administratorii de cimitire din Timișoara de Ziua Morților

De 1 noiembrie, Ziua Morților la ortodocși și Ziua Tuturor Sfinților la catolici, credincioșii obișnuiesc să viziteze cimitirele unde le sunt îngropați înaintașii. La Timișoara, cu această ocazie, viceprimarul Cosmin Tabără, cel responsabil de acest domeniu, le-a cerut administratorilor de cimitire să facă toate pregătirile necesare.

„Din respect pentru familiile care au vizitat sau au în plan să viziteze cimitirele, încă de săptămâna trecută am dat dispoziție administrațiilor cimitirelor să pregătească spațiile pentru vizitatori, să se asigure că cișmelele sunt funcționale, că este curățenie, că oamenii au la dispoziție recipiente unde își pot arunca deșeurile”, scrie viceprimarul liberal într-o postare pe Facebook.

Luni, acesta s-a și deplasat să verifice dacă a fost respectată dispoziția. După „controalele” efectuate la cimitirele din Calea Șagului, Rusu Șireanu, Calea Buziașului și Calea Lipovei, Tabără spune că a fost… dezamăgit. Totuși, cetățenii ar fi de părere că situația se prezintă mai bine decât în anii precedenți.

„Ca să fiu foarte sincer, la prima vedere am avut o dezamăgire, dar după ce am stat de vorbă și cu câțiva cetățeni, ca să înțeleg și părerea lor, aceștia mi-au spus că e mai bine decât în alți ani. Pe de-o parte, mă bucur că au simțit o îmbunătățire, dar pe de altă parte îmi doresc să fie mai bine. Știu că cei din administrația cimitirelor se confruntă acum cu o creștere semnificativă a activității, în principal din cauza pandemiei (în Calea Buziașului, unde media era de 50 de înmormântări, acum s-a ajuns la peste 80)”, a adăugat Tabără.

Viceprimarul mai spune că și-ar fi dorit să facă la rândul său mai mult în privința cimitirelor până acum, dar promite că va continua să monitorizeze activitatea și că trendul va fi pozitiv. Deși ar exista posibilitatea ca primăria să preia direct administrarea cimitirelor, Cosmin Tabără consideră că, din cauza numărului mare de angajați necesar, tot mai bine s-ar descurca un terț. Asta doar dacă se și verifică respectarea contractelor.

„Insist și acum să scoatem la licitație administrarea cimitirelor. Din cauza lipsei de implicare și a metodelor de lucru, în urmă cu câteva luni am reziliat contractele cu societatea care administra cimitirele din Șagului și Rusu Șirianu. Consider că un caiet de sarcini bine făcut, un contract urmărit așa cum trebuie vor duce la îmbunătățirea condițiilor din cimitire. Preluarea administrării cimitirelor de către PMT înseamnă centralizarea serviciului, costuri mari, angajarea a câtorva zeci sau poate peste 100 persoane. Da, doar societatea care administrează cimitirele din Calea Aradului și Stuparilor are peste 50 angajați! Cred că externalizarea serviciilor este o soluție pentru a descongestiona aparatul Primăriei, dar pe de altă parte, urmărirea contractelor este o obligație a PMT”, încheie Tabără.

Comentarii

comentarii