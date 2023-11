Viceprimarul Lațcău ”recunoaște” că i-a mințit pe angajații STPT. Veniturile sunt reduse pentru că societatea a avut anul trecut pierderi financiare de peste un milion de lei

Au trecut trei zile, iar viceprimarul Ruben Lațcău a dat înapoi și a ”recunoscut” că i-a mințit cu nerușinare pe angajații STPT. Vineri, la întâlnirea avută cu reprezentanții angajaților, Lațcău spune că vina pentru reducerea veniturilor se datorează Legii 296/2023, „Legea austerității”, și că se caută soluții legale pentru ca angajații să nu fie afectați.

Astăzi, Lațcău a declarat că veniturile angajaților din cadrul Societății de Transport Public Timișoara vor fi semnificativ diminuate. Dar, de vină sunt… ”tot alții, nu STPT și primăria”. De fapt, Ordonanța 90 și Legea 296 duc la situația neplăcută, doar pentru că de la venirea la primăria a USR STPT este pe pierdere financiară. De doi ani și jumătate, cu toate subvențiile primite, societatea pierde milioane de lei. Acum conducerea trebuie să lase oamenii fără bonuri de masă și orice bani proveniți din sporuri. ”Toate sunt tăiate de lege”, motivează Lațcău situația.

Câteva sute de lei bune, dacă nu mai mult, vor pierde numeroși angajați în urma aplicării legislației, a ordonanței și a legii respective. Problema e că ar putea să continue deficitul de personal, șoferi și vatmani, pentru că postul nu va mai fi atractiv.

”Am avut săptămâna trecută, vineri, o întâlnire cu sindicatul reprezentativ, la sediul societății, și s-a pus în discuție în mod evident, impactul pe care îl are, mai ales pe pachetul salarial. Precum știți, unul dintre una dintre principalele prevederi ale acestei ordonanțe acestei legi este ca pentru societățile care au înregistrat pierderi financiare, iar STPT a avut an trecut peste de un milion de lei, dacă nu mă înșel, mai multe drepturi salariale sunt interzise, printre care inclusiv tichetele de masă. Aici vorbim de un cost de aproximativ 700 lei, pentru că un cam aici vine beneficiu lunar pentru fiecare angajat în tichete de masă, undeva la 700 și ceva de lei, în funcție de câte zile, un, câte zile lucrătoare sunt în fiecare lună. Deci undeva la 700 și ceva de lei va fi un cost pentru fiecare angajat. Practic, aceste tichete voi să fie eliminate în momentul actual, în forma în care este legea construită. Pe lângă aceste tichete de masă se elimină absolut orice fel de bonificații, inclusiv ajutoare pentru înmormântare, de exemplu, sau ajutoare care se doar pentru personal cu boli cronice sau boli foarte grave. Și STPT are un număr mic, ce-i drept, dar are un număr de angajați care au astfel de boli foarte serioase și cronice, care începând de luna aceasta nu vor mai putea beneficia din partea societății, în baza legii, nici un sprijin financiar. Practic, impactul este unul foarte consistent, pentru că, precum știți, noi am crescut salariile cu aproximativ 20% pentru personal de bord aproximativ o cu o lună în urmă”, spune Ruben Lațcău.

Pe lângă salarii, efectele sunt vizibile și în ceea ce privește angajarea de oameni noi, unde STPT are deficit, mai menționează viceprimarul.

”Am avut aproximativ 30 de șoferi care urmau să nu fie angajați, fie în curs de angajare și acest ritm pare să continue, iar această ordonanță, din păcate, ne lovește foarte mult în ceea ce înseamnă recrutare de personal de bord, șofer și vatmani. Noi avem în acest moment o nevoie în Timișoara de aproximativ 100-150 de șoferi pe care dacă am putea să-i angajăm, i-am luat de mâine”, conform lui Lațcău.

Ca și soluție la tăierea bonurilor, s-a discutat despre o majorare cu suma respectivă, spune viceprimarul, dar legislația impune o impozitare cu 45%, ceea ce reduce semnificativ suma cu care se putea majora.

”Acești 700 lei vor fi impozitați și practic angajații vor primi undeva la 380 lei din ei maxim 400 lei. Este o este o situație dificilă de asemenea pentru că s-a impus introdus o limitare pe salariu maxim pe care un angajat poate să-l încaseze. Plafonarea vine pentru personalul de conducere, dar în consecință tot legea spune că angajații persoane de execuție nu poate depăși cu 80% salariul stabilit pentru persoane de conducere. Asta înseamnă la în cazul STPT-ului undeva la 7.484 lei salariul net care nu poate să fie depășit și adesea din cauza lipsei de șoferi prin ore suplimentare. Era situații în care această această limită era depășită. Din nou, introducerea acestei prevederi cu siguranță îi va demotiva sau îi va constrânge pe șoferi să nu mai facă o suplimentare dincolo de ceea ce le po, ceea ce poate fi plătit în baza acestei legi de către STPT”, spune Lațcău.

Primăria se gândește la solicitarea unei exceptări de la regulă pentru societatea de transport, așa cum s-a întâmplat cu CFR. Lațcău spune că problema e similară la toate orașele cu transport în comun. Banii pentru STPT vin de la timișoreni nu de la buget, iar măsura legislativă luată de guvernul Ciolacu este considerată ”abuzivă și stupidă”, conform viceprimarului. În plus, și statul va încasa mai puțin, mai spune el.

Nu vot lipsi nici concedierile. Important este că nu e vorba de personal de bord, șoferi și vatmani.

”STPT-ul a construit deja o nouă organigramă care a fost aprobată la nivel de draft de către consiliul de administrație, a fost trimisă către Primărie, este acuma în analiză ca să vedem exact cum se corelează cu Legea 296 și dacă toate prevederile legii se respectă vom avea undeva un număr de 200 de posturi care vor fi desființate. Aici vorbim de posturi vacante pe care STPT le are. În acest moment STPT are undeva la 100-180 de angajați propriu-zis, se vor desființa posturi care nu sunt ocupate, vom avea și o reducere de persoane de aproximativ 30 de persoane. Aici mă refer la posturi ocupate în primul rând, persoanele cu roluri de conducere, unde vom desființa acele posturi. Partea singura parte bună, această situație este că numărul de posturi care au fost reparate, vacante pe personale de bord, șoferi și vatman nu vor fi desființate, ele vor fi păstrate, deci practic vom putea să angajăm în continuare, dar cu limitările date de către prevederile cu privire la salarii”, spune Lațcău.

Vestea proastă vine și pentru șeful cel mare, directorul va trebui să își scadă salariul, de la aproximativ 12.000 la 9.500 de lei, spune vicele.

