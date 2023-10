Viceprimarul Tabără vrea să fie responsabil de proiectul viitoarei baze sportive din Calea Lipovei: ”Dau imediat ordinul de începere a lucrărilor”

Viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără, spune că niciodată departamentul pe care îl are în subordine, cel care se ocupă cu investițiile în bazele sportive, nu a avut în atribuțiuni proiectul celei care ar trebui construite în calea Lipovei. Dacă era așa, ar fi dat imediat ordin de începere a lucrărilor, spune acesta. Primăria Timișoara a fost obligată să semneze ordinul de începere a lucrărilor la Complexul Sportiv din Calea Lipovei, solicitare lansată de firma câștigătoare a licitației de execuție a obiectivului.

Nu s-a dorit niciodată demararea acestei investiții, spune Tabără, din acest motiv nici nu a ajuns în lucru la departamentul pe care acesta îl conduce.

”Foarte mult s-a dezbătut în ultimele zile în privința complexului sportiv din Calea Lipovei, de pe strada Silistra. Acest obiectiv nu a fost în subordinea Direcție pe care îl conduc, deși am cerut de mai multe ori. Intenția mea a fost să dau ordinul de începere a lucrărilor, așa cum am făcut și în ceea ce privește stadionul de tip lego, ca și Mircea cel Bătrân, unde am semnat contractul chiar astăzi. Dar, în ceea ce privește problema Complexului Sportiv de pe strada Silistra – Calea Lipovei, acest obiectiv a fost trecut dintr-un birou în altul, fără a ajunge la mine pentru că nu s-a intenționat niciodată a se da ordinul de începere a lucrărilor. Vorbim despre un obiectiv licitat pe vremea fostului primar, Nicolae Robu, un contract care s-a semnat de către noul primar, care trebuia să dea și ordinul de începere a lucrărilor, fapt care nu s-a întâmplat încă. În instanță s-a discutat acest obiectiv, sentința este una care obligă primăria să ajusteze prețul contractului, o ajustare care dacă ordinul de începere a lucrărilor ar fi fost dat în termenul prevăzut în contract, cu siguranță nu s-ar fi aplicat la întregul contract, ci doar la o parte din el, pentru că acest obiectiv este prevăzut să fie realizat într-un an de zile”, conform viceprimarului Tabără.

El anunță că dacă va primi în subordine acest complex sportiv va proceda imediat la semnarea ordinului de începere a lucrărilor

”Cert este că dacă acest obiectiv mi se va atribui mie în subordine, în momentul imediat următor voi ajusta prețul contractului și voi da ordinul de începere a lucrărilor”, mai spune Tabără.

Rămâne de văzut din ce bani s-ar putea porni un astfel de proiect acum, mai ales că s-a scumpit deja semnificativ. Acum, în bugetul ciuruit deja al primăriei pentru acest proiect fondurile alocate sunt aproape de zero.

