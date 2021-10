Video – Fosta deputată AUR, Anamaria Gavrilă, a făcut circ la Serviciul de Înmatriculări

Circ şi scandal în toată regula făcut de deputata Anamaria Gavrilă în faţa Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto din Deva.

Parlamentarul s-a prezentat, miercuri dimineaţa, la sediu pentru a verifica dacă documentele sale au fost înregistrate. Însă cum nu i s-a dat voie să intre în interior pentru că nu avea certificat verde şi nici test, aceasta a început să se certe cu poliţistul care asigura paza. Scandalul a fost filmat chiar de deputată şi postat pe pagina sa de Facebook, stârnind fel de fel de reacţii.

În filmare, fosta deputată AUR, Anamaria Gavrilă, susţine că salariaţii din instituţie nu i-au oferit informaţii cu privire la situaţia documentelor pe care le-a depus.

„Când am venit aici, luni, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat acest lucru şi, aşa cum mi-au indicat doamnele de la ghişeele 4, 5 şi 6, am lăsat documentele la ghişeul 1, împreună cu suma de bani pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi mi-am făcut programare pentru 8.40, pentru a întreba despre documentele mele. Aşa că stau şi întreb dacă documentele sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic. A fost şi poliţia aici, au chemat poliţia locală să mă legitimeze. O să spuneţi de ce nu am certificatul verde? Pentru că nu trebuie să fie o condiţionalitate, un drept al cetăţeanului, de a-ţi rezolva treburile pentru o viaţă normală. Trebuie să îţi creeze alternative, nu blocări, limitări”, spune Anamaria Gavrilă, în filmare.

A urmat un dialog între deputată şi poliţist, care i-a cerut să respecte legea. „Am depus un jurământ să respectăm legea. Tu de ce nu respecţi legea?”, a întrebat-o poliţistul. Au intervenit şi martorii care au trimis-o la munca de jos. „Mergeţi la lucru, că nu e nicio ruşine să mergi să dai la şanţ”, i-a spus unul dintre aceştia.

“Certificatul verde este o condiţionalitate. Trebuie să stai acasă, să nu ai o viaţă normală”, mai spune deputata. Într-un alt filmuleţ, parlamentarul concluzionează: “Ăsta este jocul, să vedem cine rezistă mai mult”

Deputata Anamaria Gavrilă se află la primul mandat în Parlamentul României, fiind aleasă în judeţul Hunedoara, pe listele AUR, partid din care a demisionat în luna august.

Sursa: observatornews.ro

