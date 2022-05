Vineri începe ROVINHUD WINE SHOW, ediția a 7-a

Weekendul acesta va avea loc cea de-a 7-a ediție ROVINHUD WINE SHOW, un eveniment ce-și propune, ca în fiecare an, să promoveze vinul de calitate și responsabilitatea socială.

“La ROVINHUD vinul apropie oamenii și-i sprijină pe cei care au nevoie de ajutor, iar anul acesta, întreg profitul evenimentului va fi donat Asociațiilor Ceva de Spus și Un Loc, pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” declară Zoltán Szövérdfi-Szép, coordonatorul evenimentului.

În plus, cei care donează sânge, până în 6 mai inclusiv, vor primi o intrare gratuită la ROVINHUD în zilele de vineri sau duminică, iar accesul se face pe baza adeverinței de la centrul de transfuzii!

Peste 400 vinuri de cea mai bună calitate pot fi degustate în cele 3 zile de eveniment, de la 37 de crame și distribuitori, atent selecționați pentru publicul larg. Și anul acesta s-au diversificat expozanții de importuri și din străinătate, pentru a putea vedea unde se află România în contextul internațional și s-au invitat câteva crame noi și promițătoare, ale căror vinuri nu se cunosc foarte bine.

ROVINHUD Wine Show și-a câștigat notorietate datorită masterclassurilor organizate în fiecare an, care sunt destinate atât persoanelor care doresc să afle mai multe informații despre vinuri cât și celor care doresc să încerce vinuri mai greu accesibile.

Vineri începem seria celor nouă masterclass-uri cu șampanii de la Palmer&Co sub bagheta lui Arthur Camut, export managerul casei de șampanii.

Continuăm cu importanța drojdiilor, la masterclass-ul ”On the lees, under flor” prezentat de Imre Szakács-Orha DipWSET, fondatorul Wine In Business, unde vom degusta vinuri care au fost maturate perioade lungi pe drojdii fine, sau sub flor. Ce este florul? Vom afla și acest lucru la masterclass.

Și ziua de sâmbătă o începem cu șampanii, dar de data aceasta la sticle magnum (1,5l) și sub bagheta lui Előd Ádám, fondatorul eWineClub. Vom degusta șampanii atât de la case consacrate, cât și de la producători boutique.

Urmează o degustare de 12 vinuri prin care Richard Bampfield Master of Wine ne va ghida pentru a recunoaște calitatea. Vom avea vinuri din Germania, Italia, Africa de Sud, SUA, Australia despre care Richard ne va vorbi prin intermediul Zoom.

Unul dintre cele mai spectaculoase soiuri de struguri este Riesling-ul de Rin, așa că Imre Szakács-Orha DipWSET ne va ghida și prin lumea aceasta, degustând rieslinguri din România, Germania, Italia, Austria și Australia.

Încheiem ziua de sâmbătă cu o degustare verticală de Cüvée Überland, adică din 11 pahare vom degusta 11 ani (între 2006-2020) pentru a vedea diferențele de an și efectele schimbărilor climatice asupra vinului. Maestrul de ceremonii va fi Narcis Georgiu, cu experiență de sommelier în restaurante cu stele Michelin, ajutat de cei doi vinificatori principali ai cramei Nora Iriarte și Hartley Smithers.

Și ziua de duminică o începem cu un masterclass despre spumant, de data aceasta din Furmint și din Tokaj. László Bálint DipWSET și Barta Károly, producător de vinuri, ne vor arăta diferitele fețe ale soiului principal din Tokaj, Furmintul. Vom degusta vinuri spumante, seci, dulci, orange și bineînțeles faimosul vin de desert, aszú.

Continuăm cu un alt masterclass pe zoom cu Ed Adams Master of Wine, care ne va prezenta Spania viticolă, degustând inclusiv vinul făcut de el.

Încheiem seria masterclassurilor cu o degustare foarte interesantă și educativă. Vom compara două vinuri fanion ale României, Domaine Ceptura Rouge 2015 și Flamboyant 2015 din sticle obișnuite (0,75l), magnum (1,5l) și jeroboam (3l), pentru a vedea cum diferă evoluția unui vin dacă este maturat în sticle de dimensiuni diferite. Dan Balaban, proprietarul Davino ne va călăuzi prin experiența aceasta inedită.

Cu excepția ultimului masterclass prezentat în limba română, toate celelalte opt vor fi susținute în limba engleză.

La fel ca întreaga echipă de organizare și experții invitați îți susțin prezentările voluntar pentru a sprijini cauza ROVINHUD, iar ”profitul” generat va fi folosit de către Asociația Ceva de Spus și Un Loc, pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

