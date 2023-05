Vino să descoperi secretele universului științific, la Iulius Town! Peste 100 de experimente din domenii precum robotică, informatică și astronomie

Dintotdeauna curiozitatea a stat la baza marilor descoperiri, iar dorința de a afla cum funcționează lumea unește comunitatea cercetătorilor de pe întreg mapamondul. Romanian Science Festival, primul festival național de științe din România, vă invită să descoperiți cele mai fascinante experimente, în acest weekend, în Iulius Gardens.

În acest weekend vor avea loc peste 100 de experimente din domenii precum astronomie, neuroștiință, genetică și evoluție, biologie, chimie, matematică, informatică și robotică, fizică, geografie și științele pământului. Cercetători și studenți români din diaspora se reunesc în cadrul Romanian Science Festival, sâmbătă, 27 mai 2023, începând cu ora 11.00, până la ora 17.00, în Iulius Gardens din Iulius Town.

Prin intermediul acestui festival, se formează o legătură între diaspora academică și mediul educațional din România, oferind modele de succes și orientare în carieră pentru tinerii pasionați de știință. Fondatorii Romanian Science Festival sunt Eliza Casapopol – Inginer în Inteligența Artificială, MIcompany, Olanda, Sandor Kruk – cercetător în Astrofizică, Agenția Spațială Europeană, Olanda, Ciprian Ploștinar – Cercetător în Fizica Particulelor, European Spallation Source, Suedia și Oana Romocea – Membru Board, Oxford for Romania. Mentorii evenimentului sunt oameni de știință de la University of Oxford, University of Cambridge și University College London.

Tot în acest final de săptămână, sâmbătă, în parcarea VIP are loc o noapte magică, unde te vei redescoperi. Le Petit UNLOCKWONDER aduce o parte de lumea poveștilor, reinterpretată prin piese de butaforie gigant, instalații luminoase, dar și alte surprize. Petrecerea începe de la ora 21.00, iar biletele se pot achiziționa online de pe site-ul livetickets.

Comentarii

comentarii