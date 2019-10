Viorica Dancilă, așteptată în perioada următoare, la Timișoara. Primul ministru ar putea anunța unde se va construi sala polivalentă

Premierul Viorica Dancilă este așteptată în perioada următoare la Timișoara, dar Călin Dobra, șeful CJT, nu a dorit să precizez când, limitându-se să anunțe doar că în curând.

Întrebat despre locația noii săli polivalente a orașului, Dobra a precizat că a discutat problema săptămâna trecută când a fost la București. Deși ar avea informații legate de subiect, el a spus că îi lasă primului ministru anunțul referitor la locație.

“Am discutat la București cu primul ministru, cu ministrul Dezvoltării atunci când am semnat contractul de finanțare pentru noua maternitate. Iar sala a fost un alt subiect. De asemenea, am discutat despre sală și in cadrul unei întâlniri cu parlamentarii de Timiș. Las primului ministru posibilitatea să facă anunțul legat de locație, atunci când va veni la Timișoara. Vizita va avea loc în curând, veți fi anunțați din timp asupra vizite și când va avea loc”, a mai anunțat Călin Dobra.

Vă reamintim că Dăncilă se află în această perioadă în campanie electorală, ea candidând pentru funcția de președinte al României.

