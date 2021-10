Virgil Păunescu, cercetătorul din Timișoara care susține că a dezvoltat primul vaccin împotriva COVID-19 românesc, s-a infectat. Medicul nu este vaccinat

Virgil Păunescu, medic și cercetătorul din Timișoara care a anunțat că a inventat primul vaccin românesc s-a infectat cu virusul COVID-19. Starea lui de sănătate este stabilă dar, culmea, nu s-a vaccinat cu niciun vaccin dintre cele acceptate la nivel de Uniune Europeană.

Cercetătorul Virgil Păunescu anunţa în urmă cu un an de zile că a pus bazele primului vaccin împotriva COVID-19 produs în România. Virgil Păunescu a fost în centrul presei naţionale în momentul în care anunţa faptul că în institutul la care lucrează s-au pus bazele unui astfel de vaccin. Când a anunţat acest lucru, la nivel mondial nu exista niciun vaccin funcţional împotriva virusului care a apărut în Wuhan:

„Am început testele pe celule umane, sper ca într-o lună această combinație de proteine să funcționeze. În funcție de rezultate, va trebui să negociem cu Agenția Medicamentului să vedem când începe testarea pe subiecții umani. Noi nu ne ocupăm de fabricarea lui, aceasta ar trebui preluată de o unitate tip Cantacuzino și dusă mai departe. Noi suntem printre zecile de laboratoare care s-au angajat în această luptă. Vrem să punem România pe harta mare a celor din cercetare”, anunța la acea dată directorul Oncogen.

Tot la acea dată, într-o postare publicată de cercetătorul Virgil Păunescu se specifică faptul că OMS recunoaşte că în institutul Oncogen se dezvoltă un vaccin împotriva COVID-19:

”Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște centrul OncoGen, Timișoara, ca fiind singurul din România care are în testare un vaccin împotriva Covid-19. Acest lucru atestă ceea ce am mai spus. Centrul OncoGen se află în liga mare a cercetării mondiale, alături de institute și companii recunoscute pentru performanța în cercetarea medicală de vârf. Aveți încredere în cercetarea românească 🇷🇴! Noi mergem înainte!” susţinea cercetătorul Virgil Păunescu.

Pe de altă parte, la acea vreme,Virgil Păunescu anunţa că s-a ajuns repede la faza de testare a vaccinului românesc şi că nu poate să-l administreze incă persoanelor pentru că nu îi permite legea:

Am ajuns destul de repede la această fază de testare, dar consider că eu cele mai multe cunoştinţe despre ceea ce am făcut, ca să pot să-mi asum această încercare. De altfel, am mai fi făcut nişte teste pe animale, mai mult sau mai puţin concludente, după care tot la subiecţi umani ajungi. Eu nu am nicio speranţă că experimentele pe animale că îmi vor spune ceva ce nu ştiu. Eu nu sper să salvăm noi lumea şi nu îmi fac iluzii că noi vom face vaccinul care va salva planeta de COVID. Problema noastră este una de a rămâne în competiţie cât mai aproape de eşalonul fruntaş. şi de a reuşi la sfârşit să facem un vaccin sigur pe care să îl putem produce în România şi care să rămână în portofoliul Institutului Cantacuzino, cu care am semnat un acord de colaborare.

Mi-au scris oameni să încerce şi ei. Nu este cazul. Maximul pe care mi-l permite legea este să mi-l administrez eu mie. În niciun caz altcuiva până când nu trecem de experimentele pe care Cantacuzino urmează să le facă pe animale. Este o instituţie independentă de noi şi o instituţie cu un personal calificat. Sper că institutul să rămână în portofoliu cu o tehnologie care este diferită de alţi competitori ai noştri”, preciza în mai 2020 Virgil Păunescu.

Comentarii

comentarii