Vision Zero pe drumurile din Timiș. CJT dorește eliminarea accidentelor de pe drumurile aflate în administrare

Vision Zero pe drumurile din Timiș. CJT dorește eliminarea accidentelor de pe...

Consiliul Județean Timiș a demarat campania intitulată Zero Vision, o strategie europeană care propune eliminarea accidentelor rutiere. Ca parte a acesteia, în satul Sinersig, comuna Boldur, instituția a instalat o trecere de pietoni supraînălțată. În acel loc s-au pierdut cele mai multe vieți din cauza nerespectării regulilor în domeniul auto, la treceri.

Vision Zero este o strategie de eliminare a tuturor deceselor din trafic și a rănirilor grave, implementată în mai multe țări, la nivel mondial. Totodată acestă strategie are rolul de a încuraja mobilitatea sigură și echitabilă pentru toți. Implementată pentru prima dată în Suedia în anii 1990, Vision Zero s-a dovedit a fi un succes în toată Europa, dar și în America de Nord. Principiile sunt simple, iar implemenatrea lor ține în primul rând de dorința decidenților.

”Pe lângă campaniile informare și evenimentele cu scop educativ – ca cel organizat de Comunitatea Moto în urmă cu câteva săptămâni, în parteneriat cu CJT – trebuie luate și măsuri concrete pe drumurile județene. Zilele acestea le-am cerut colegilor de la IPJ Timis o statistică cu cele mai periculoase treceri de pietoni de pe drumurile județene din Timiș, acolo unde au avut loc cele mai multe accidente rutiere soldate cu răniți grav sau chiar deces. Mi-am propus ca în perioada următoare să facem din creșterea siguranței pe drumurile județene o prioritate. Un prim pas a fost făcut prin amplasarea acestei treceri de pietoni supraînălțate în satul Sinersig, comuna Boldur – aceasta fiind trecerea de pietoni unde s-au pierdut cele mai multe vieți în ultimii ani.

Vom continua să căutăm cele mai bune soluții care vor contribui la un trafic mult mai sigur în județul Timiș”, a anunțat Cristian Moș, vicepreședintele CJ Timiș, responsabilul cu drumuri în cadrul instituției administrative județene.

Comentarii

comentarii