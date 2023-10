Vitamin Arhitects mai ia 84.000 de lei de la administrația Fritz pentru ”revizuirea” documentației parcării supraetajate din zona Dacia

Cu chiu, cu vai, cu argumente ciudate, altele puțin sau deloc variabile, actuala conducere a Primăriei Timișoarei a reușit să treacă la vot, în plenul de marți, proiectul de ridicare a unei parcări supraterane în zona Dacia. Costă 18,7 milioane de lei și aduce un plus de 54 de locuri de parcat, față de cele existente acum la sol. Și mai aduce 84.000 de lei în contul aceleiași firme de proiectate care a făcut și varianta inițială, lansată de precedenta administrație, dar care nu a dus proiectul mai departe pentru că nu era rentabil. Vitamin Arhitects a luat banii și a modificat puțin varianta inițială.

E necesară o asemenea parcare? Categoric da, a fost și concluzia consilierilor, dar nu e bine să se dea atâția bani doar pentru 50 de locuri de parcare în plus.

„Toți cei care am citit proiectul și am dat apoi pe Google Maps suntem absolut convinși că nu există o justificare economică pentru construcția acestei parcări. Ba, sunt convins că și dumneavoastră sunteți convinși, chiar dacă promovați acest proiect de hotărâre. La rândul meu, am renumărat locurile de parcare de la sol de pe Ulmului. Sunt 100, plus-minus, că mai erau pomi pe Google Maps, nu am fost până acolo astăzi. A vorbi de eficiență sau eficacitate pentru 50 de locuri de parcare, cu 19 milioane de lei, este de noaptea minții. Vorbim de 78.000 de euro pe loc de parcare real! Sigur că, în totalitate, investiția are 154 de locuri de parcare, dar beneficiul pentru cetățeni este dat de cele 50 de locuri de parcare suplimentare care sunt la sol”, a declarat Dan Diaconu, consilier local PNL, la vremea fostei ”supraetajate” viceprimar.

”Combaterea” a venit de la Răzvan Negrișanu, care i-a spus lui Diaconu că nu se pricepe și că nu a citit proiectul. Se fac spații verzi, a susținut Negrișanu!

„Sunt absolut surprins de cum a început domnul Diaconu, care spunea că știe să citească un proiect de hotărâre. Am pornit de la Google Earth, numărând locurile de parcare. Pe ce suprafață erau? Vă spun eu: dacă adunăm cifrele din proiectul de hotărâre sunt 3.130 de metri pătrați. Acele 90 de locuri sunt pe 3.100 de metri pătrați. Proiectul ocupă 40% din acel teren. Pe 1200 de metri pătrați se face parcarea. De aia are 150 de locuri de parcare. De fapt, 1.200 de metri pătrați se întorc comunității sub formă de spații verzi, iar 600 de metri pătrați sunt suprafață pietonală. Mai mult, se recuperează și terasa. Vorbim de o suprafață care este full bitum acuma, într-o comunitate extrem de densă, pe care apare o construcție pe 40% din suprafață, spații verzi pentru comunitate, o terasă circulabilă, alei și, totuși, este o problemă în continuare. Ați mai amestecat și noțiunea prețurilor. Ați spus 70.000 euro pe locul de parcare, când, de fapt, sunt 15.000 de euro, pe locul de parcare. Diferența este enormă”, a fost discursul, extrem de energic, al lui Negrișanu.

Proiectul, în cele două variante, a fost făcut de Vitamin Architects, firmă aparținând fostului consilier al primarului Dominic Fritz, Rudolf Graef. Iar asta a ridicat nelămuriri pentru consiliera Pro România, Roxana Iliescu. De ce s-au dat bani în plus pentru același proiect, a întrebat aceasta.

„Aș vrea ca cineva să ne prezinte o justificare pentru cei 82.000 de lei plătiți firmei Vitamin Architects pentru revizuirea documentației inițiale privind tot o parcare supraterană. Practic, aceeași documentație pentru care noi am mai plătit undeva la 124.000 de lei la nivelul anului 2019 – 2020”, a spus Iliescu.

Ruben Lațcău a fost, din nou, lancea administrației actuale, și a căutat ceva explicație pentru situație. A expirat documentația, că au trecut cinci ani de la realizare, a încercat să spună acesta.

„Sunt două motive pentru care proiectul a fost actualizat. Unul: documentația avea mai mult de cinci ani de zile, era expirată și, deci, legal, nu mai putea fi folosită. De ce la vremea respectivă acea documentație nu a fost folosită și nu a produs efecte nu pot să răspund. Un alt motiv motiv era că am vrut să optimizăm cu această ocazie, prin actualizarea documentației, modul în care este folosit acest spațiu. Prin acest mod, folosind inclusiv terasa, transformată într-o terasă circulabilă, parcarea a crescut cu aproximativ 50% ca locuri de parcare”, a fost răspunsul lui Lațcău.

”Parteneriatul” verbal cu Iliescu a continuat și de această dată, consilierul local a arătat că proiectantul a fost contractat în 2019 și a predat proiectul în 2020, deci explicația oferită nu a fost considerată viabilă. Alt răspuns Iliescu nu a mai primit, Lațcău a reușit de această dată să nu se mai certe cu partenera sa de dispute de ședințe de plen.

Comentarii

comentarii