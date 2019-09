Vizita delegației CCIA Timiș la Istanbul va aduce beneficii mediului de afaceri timișean

În cursul zilei de miercuri, 4 septembrie 2019,delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș s-a întâlnit cu conducerea superioară a Camerei de Comerț Istanbul (ICOC).

Delegația camerei timișene a fost primită de Israfil KURALAY, Vicepreședintele ICOC și de directorii departamentelor de relații internaționale, formare profesională și târguri-expoziții. Discuțiile au vizat în principal identificarea de oportunități și proiecte concrete de cooperare inter-instituțională, cu efecte benefice asupra comunității de afaceri din cele două regiuni și țări. Au fost puse în discuție aspecte privind organizarea la Timișoara și Istanbul de evenimente economice – misiuni economice, forumuri de afaceri, întâlniri B2B -, participarea firmelor timișene la târguri și expoziții internaționale cu finanțare de la Guvernul turc, schimburi de experiență și bune practici în domeniul învățământului profesional. În acest sens, la inițiativa ICOC, a avut loc o întâlnire de lucru între managerul Direcției de Formare Profesională a CCIAT, Tania Avramov, și specialiști ai departamentului de profil, unde vor fi stabilite condițiile concrete de organizare la Timișoara a primelor schimburi de bune practici în domeniul industriei alimentare și alimentației publice.

„Vizita noastră la Camera de Comerț Istanbul a avut ca scop principal facilitarea pătrunderii pe piața din Turcia a companiilor timișene și intensificarea relațiilor de afaceri bilaterale. În prezent, există o dinamică ascendentă a numărului de companii cu capital turcesc în România. După ce am prezentat in extenso economia Județului Timiș, avantajele calitative și competitive ale județului nostru, a oportunităților de afaceri și investiții oferite de piața timișeană, am adresat conducerii ICOC invitaţia de a veni la Timișoara pentru a participa la Forumul de Afaceri multi-partit, care va avea loc în 24 octombrie, unde firmele timișene se vor putea întâlni cu companii din Cehia, Federația Rusă, Grecia și, acum, Turcia. Cu acea ocazie, vom semna cu ICOC și o Convenție de Colaborare care să ofere cadrul instituțional pentru dezvoltarea de afaceri bilaterale de succes. Avem convingerea că după întâlnirile și discuțiile avute în aceste zile, numărul investițiilor turcești în județul nostru va crește, iar serviciile și produsele „made in Timiș” vor fi mult mai prezente și apreciate pe piața turcească. Suntem deosebit de încântați de primirea făcută de cea de-a doua cameră de comerț din Europa, de deschiderea și interesul exprimat de a colabora cu noi și firmele timișene”, a transmis de la Istanbul Președintele Executiv CCIAT, Florica CHIRIȚĂ.

