Vizita premierului Dăncilă în Timiș: poze cu copii și bătrânii și o discuție privată cu Mitropolitul Banatului

Premierul Viorica Dăncilă a trecut în viteză prin Timiş, venind dinspre Arad. Jandarmii au reușit să păstreze ordinea pe întreg traseul, prin urmare nu au fost incidente notabile. Coloana oficială a oprit câteva minute la Giarmata, unde premierul a făcut poze cu copii, bătrânii și primarii și parlamentarii PSD de Timiș. La distanță sigură de cei câțiva protestatari, Dăncilă a discutat puțin cu gazdele lângă un panou ce anunță proiectul noii şcoli din localitate, realizată cu bani guvernamentali.

Ea a fost însoţită de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi cel al Culturii, Valer Daniel Breaz. A urmat apoi o deplasare la Mitropolia Banatului la o întâlnire privată de 30 de minute cu IPS Ioan, Mitropolitul Banatului. „A fost un dialog constructiv. Am discutat despre proiecte pe care biserica le are în vedere, atât în domeniul sanitar, în domeniul educațional, am vorbit despre școala pe care biserica o construiește aici, despre proiecte importa,te pentru Timișoara și despre sprijinul pe care Guvernul poate să-l dea pentru realizarea acestor proiecte”, a declarat Dăncilă la ieşire.

„Sunt mulţumită de vizita efectuată în mai multe zone şi ceea ce am văzut ne îndeamnă să continuăm”, a spus Dăncilă. Ea a continuat, spunând că a sperat ca summitul de la Sibiu ar fi trebuit să fie unul care să arate solidaritate. „să susţinem obliective importnate, cum ar fi intrarea în spaţiul Schengen sau ridicarea mecanismului de cooperare. Ştiu că la un summit informal nu se iau decizii, dar să nu uit că legat de Schengen decizia este una politică. Sunt câteva state care prin decizia lor politică împiedică aderare. Eu doream ca prin acest summit să realizăm ceva în care românii să se simtă reprezentaţi”, a mai declarat primul ministru.

Comentarii

comentarii