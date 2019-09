Vizitează lumea Lego! Zboruri directe spre Billund, de pe Aeroportul Internaţional Timişoara

Legoland Billund si-a deschis portile in 1968 si se afla la aproximativ 3 km de Aeroportul Billund, fiind astazi unul dintre cele mai populare parcuri de distractie din toata Danemarca.

Tematica parcului asa cum este si foarte simplu de intuit este LEGO.

La inceputurile sale parcul a inceput ca o expozitie de case si obiective celebre din intreaga lume, construite din piese lego.

Parcul se mandreste cu aproape 60 de milioane de piese Lego si multe vehicule sau angrenaje in miscare, construite tot din piese Lego.

In cadrul Legoland exista avioane, masini, trenuri sau vapoare in miscare, ce sunt amplasate in diferite decoruri din Lego, reusind astfel sa produca un efect interesant pentru toti cei care viziteaza expozitia.

In prezent expozitia de miniaturi construite din Lego este completata de o serie de atractii specifice unor parcuri tematice in toata regula, existand si cateva roller-coastere, unul sau doua fiind chiar capabile sa ridice nivelul de adrenalina.

Exista mai multe sectiuni in cadrul parcului, fiecare cu tematica sa cum ar fi Regatul Cavalerilor, Taramul Piratilor, Adventure Land sau Legoland Town, un mic orasel din vestul salbatic.

Legoland este una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Danemarca in principal datorita faptului ca este un parc in care intreaga familie poate petrece momente placute.

Acum, Legoland este mult mai aproape de Timişoara, pentru că există zboruri directe către Billund.

Zborurile spre această destinaţie au o frecvenţă de două ori pe săptămână: duminică şi joi.

Comentarii

comentarii