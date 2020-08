Voichiţa Lăzureanu, candidatul PSD pentru funcţia de primar vrea un trai mai bun pentru concetăţenii ei: ”Obiectivul meu personal este să îmbunătățesc calitatea vieții în Timișoara”

Voichiţa Lăzureanu a condus cu succes Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş Timişoara în, probabil, cea mai dificilă perioadă a spitalului din ultimii ani, iar acum se pregăteşte să fie prima femei primar al oraşului de pe Bega. „Timișoara mi-a dat totul și este momentul să întorc către comunitate experiența, determinarea și dorința de a face bine”, spune candidatul PSD Timiş la funcţia deţinută de Nicolae Robu, arătându-şi devotamentul faţă de capitala Banatului.

„Timișoara este centrul universului meu!

Timișoara este locul în care m-am născut, am crescut, m-am format și educat, unde mi-am întemeiat o familie, unde mi-am născut și crescut copiii, unde trăiesc și profesez. Sunt soție și mamă împlinită, am două fete minunate pentru care îmi doresc o Timișoara în care să se dezvolte fericite. Am o familie care mă susține și care îmi dă încredere, iar cu cei dragi lângă mine mă simt puternică.

Sunt medic și cadru universitar, sunt un bun organizator, un formator de echipă și, în aceste vremuri grele, am demonstrat că sunt hotărâtă, etică și întotdeauna aproape de oameni”; spune Voichiţa Lăzureanu.

Cu o activitate profesională de succes în domeniul medical şi didactic, ea se pregăteşte acum pentru funcţia supremă din domeniul administrativ, în Timişoara. Ea le spune electorilor că le va reprezenta interesele cum poate mai bine.

„La Spitalul “Dr. Victor Babes” îngrijesc pacienții iar la Universitatea de Medicină Timișoara formez și educ generațiile viitoare de specialiști. Mama ne-a educat – pe mine și pe fratele meu – în spiritul disciplinei și rigorii: mi-a insuflat dorința de cunoaștere și de a face bine. Am avut șansa de a învăța de la cei mai buni profesori, cei mai buni colegi și cei mai buni oameni. Voi reprezenta cu bună credință interesele voastre, ale tuturor locuitorilor cetății, voi acționa în serviciul comunității, punând accentul pe fiecare om în parte, indiferent de etnie, religie și rasă.

Sunt alegerea sănătoasă și voi prețui fiecare idee și inițiativă bună a timișorenilor, indiferent de orientarea lor politică”, continuă reprezentanta PSD.

Calitatea vieţii trebuie îmbunătăţită în Timişoara, iar acesta este dezideratul reprezentantei social-democraţilor în cursa pentru primar.

