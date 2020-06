Voluntari, cu sarcină de la partid. Tinerii liberali, trimişi de Nicolae Robu pe străzi, să numere pomii din Timișoara

Cei mai tineri membri ai PNL Timiş au fost puşi, de şeful lor de partid, respectiv primarul Timişoarei, să iasă pe teren şi să numere copacii de pe marginea drumului, să-i măsoare şi să îi fotgrafieze, pentru ca Robu să ştie ce şi cum e cu copacii. Aşa s-a şi întâmplat, aproape 2000 de pomi au fost luaţi „la pas” de voluntari, un număr de 15 străzi fiind măsurare de tineret.

„Am pornit campanie de inventariere a pomilor, cu voluntari PNL-işti, tinerii liberali de ispravă. Avem inventariaţi 1743 copaci de pe 15 străzi, cu date GPS, s-a măsurat circumferinţa, s-au făcut câte două poze”, a spus Robu.

Măsura vine după tot scandalul din ultimele săptămâni, când cei de la USR au spus că primarul minte când spune că ar fi plantat zece copaci noi pentru fiecare tăiat, aducând în sprijinul lor un raport întocmit chiar de Direcţia Mediu a municipalităţii timişorene, care arăta că numărul copacilor tăiaţi e mult mai mare în realitate.

Vinerea trecută, cei de la Direcţia Mediul erau puşi în boxa acuzaţiilor, ei erau oamenii răi care au produs tot acest scandal. Acum, tonul acuzaţiilor s-a înmuiat semnificativ, de fapt, cei de la Mediu şi-au făcut datoria din plin şi nu au făcut nimic cu rea intenţie, a insistat Robu.

„Există această discuţie cu copacii, care pleacă de la erorile Direcţiei de Mediu, nu cu vinovăţie, cu o abordare prea tehnică. Nu cu rea credinţă, nu învinovăţesc pe nimeni, trebuie să punem adevărul pe locul lui. O să primiţi o situaţie adevărată, o să vedeţi că realitatea e cu totul alta decât cea din rapoartele întocmite la mediu „tehnicist”. S-a trecut la asanare, aşa s-a ajuns la discuţia că Primăria Timişoara distruge copacii oraşului. Mai sunt şi acei copaci tăiaţi pentru că cer cetăţenii. Sunt unii distruşi de furtună, care aduc probleme de securitate, unii fiind chiar înclinaţi. Şi, mai e acea categorie de copaci care au fost tăiaţi pentru modernizarea oraşului, eu am asumat acele tăieri”, spune primarul.

De fapt, aceştia din urmă ar fi cei care înmulţiţi ar da acei zece la unu tăiaţi. Şi, de fapt, nu ar fi chiar matematic acel zece, e unul aproximativ.

„Eu la ăştia m-am referit când am spus că am pus zece. Nu am avut pretenţia că e matematic. E generic ca să dovedim că noi iubim copacii. Nu socotim copaci distruşi de furtună”, a mai spus Robu.

Şi ca să se ştie clar ce copaci sunt prin Timişoara, tinerii liberalilor au fost trimişi pe teren să măsoare ce pomi sunt pe străzile oraşului şi să îi noteze unde sunt de fapt. Prin voluntariat s-a făcut acest recensămând, spune şeful de filială liberală!

