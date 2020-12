Voluntarii Asociației Acasă în Banat au dat o nouă șansă familiei Ceraselei Ursulescu din Ramna

În ajun de Moș Nicolae, chiar de Ziua Voluntariatului, peste 40 de voluntari au răspuns “prezent” la apelul Asociației Acasă în Banat, dornici să facă fapte bune. Cu mic, cu mare, ei s-au reunit, la Ramna, pentru a da o nouă șansă familiei Ceraselei Ursulescu.

Vremea a fost frumoasă și de această dată iar soarele cald le-a dat energie voluntarilor.

O echipa a demolat pridvorul care era într-o stare jalnică și s-a apucat să îl reconstruiască. O altă echipa s-a apucat să construiască un șopru care să adăpostească lemnele de foc și alte lucruri, așa cum are orice gospodărie din Banat. O altă echipa a refăcut complet instalația electrică. În fine, o echipa a reconstruit zidurile porții iar o altă echipa a construit gardul.

”Am început prin a scoate toate lucrurile din casă, prin a defrișa suprafață din jurul casei. Apoi am decopertat jumătate din acoperiș, care era în stare proastă, am scos ferestrele și ne-am pus să reparăm pereții, pe exterior și pe interior.

S-a lucrat din plin pe toate fronturile și n-a fost deloc ușor, pentru că am întâmpinat mai multe dificultăți, n-am avut suficiente scule pentru atâtea mâini și materialele necesare s-au terminat văzând cu ochii, permanent fiind nevoie să ne deplasăm la magazinele de construcții din zona pentru a alimenta șantierul cu tot ce era necesar.

Dar, cu voie bună și cu ambiție am progresat, am trecut peste dificultăți, ne-am ajutat reciproc și am reușit.

Ziua a fost presărată cu multe momente frumoase și emoționante. I-am cântat “La mulți ani” colegei noastre de fapte bune Alina Moraru care a ales să-și petreacă ziua de naștere muncind pentru o cauza bună. Sarmalele făcute cu o seară înainte de Loredana Ciobotaru și familia s-au topit până la ultima, dându-ne energie să continuăm până seară târziu. Tortul delicios de la Sucitorul Fermecat ne-a îndulcit atât pe noi cât și pe copiii de pe toată stradă”, este mesajul Asociației Acasă în Banat.

Ca de fiecare dată, voluntarii au tras tare până după lăsarea întunericului, când au terminat de zugrăvit, de închis acoperișul șoprului, au construit wc-ul, montat sobă nouă, au instalat frigiderul și mașină de spălate achiziționate noi, mobilă și multe altele.

”Cu toate că la final am fost foarte obosiți, am plecat fericiți și satisfăcuți că am reușit ceea ce ne-am propus! După ce ne vom trage sufletul un pic, ne vom întoarce la Ramna pentru a finaliza unele lucrări și de a face mici reusuri, dar și pentru a-i sprijini cu materiale de construcții și donații pe frații Ceraselei care stau în condiții similare.

Felicităm și îmbrățișăm cu drag toți voluntarii care au participat la acest proiect! Mulțumim administrației locale pentru sprijinul logistic! Mulțumim tuturor donatorilor care în număr mare ne-au ajutat cu donații de materiale, bani, alimente, îmbrăcăminte și multe altele!”, au povestit voluntarii Asociației Acasă în Banat.

Puteți să sprijiniți în continuare cu donații către:

Asociația Acasă în Banat

Banca Transilvania:

Cont LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Cont EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

SWIFT/BÎC: BTRLRO22

OTP Bank:

Cont LEI: RO80OTPV190001300530RO01

PayPal: acasainbanat@gmail.com

Revolut: 0748918091.

Comentarii

comentarii