Vor fi alegeri anticipate la Lugoj! Fostul primar Buciu a pierdut definitiv procesul cu prefectul

Joi, 29 septembrie, Curtea de Apel Timișoara a respins recursul fostului primar al Lugojului, Claudiu Buciu, împotriva deciziei care validase ordinul care l-a lăsat fără funcție. Vă amintim că lui Buciu i-a fost încetat anticipat mandatul în iulie prin ordin de prefect, după ce și-ar fi schimbat domiciliul. În 10 august, judecătorii Tribunalului Timiș stabiliseră că ordinul este legal, iar acum acest lucru a fost confirmat și de Curtea de Apel Timișoara. Astfel, la Lugoj vor fi organizate alegeri anticipate, cel mai probabil în următoarele luni.

Mai exact, în august, Tribunalul Timiș a „respins ca neîntemeiată acţiunea formulată şi precizată de reclamantul Buciu Claudiu Alexandru”, iar acum Curtea de Apel Timișoara a „respins recursul formulat de recurentul-reclamant Buciu Claudiu Alexandru”.

„Nu am nicio bucurie în acest sens și consider că relația dintre cetățeni și primar este sacră. Legea este foarte clară nu suportă nicio interpretare în acest sens. Am ținut legătura în ultima perioadă cu primarul Buciu și suntem amândoi hotărâți ca această procedură să decurgă repede pentru a elimina orice suspiciune și ca locuitorii Lugojului să fie siguri că cine conduce și semnează are drept de semnat și condus și acele acte nu se vor lovi de nulitate”, spunea la începutul lunii iulie prefectul Ritivoiu.

