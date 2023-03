Vrei să vezi cele mai spectaculoase rase de pisici? Vino în acest weekend la Iulius Town, unde are loc WCF International Cat Show!

Ce faci weekend-ul acesta? Dacă ești în Timișoara, consideră-te unul dintre norocoșii care au ocazia să vadă WCF International Cat Show, competiție dedicată felinelor, care va avea loc la Iulius Town. Pulsul efervescent al orașului se simte și în gama diversificată de evenimente organizate în acest final de săptămână: expoziția interactivă pentru copii „Vestul Sălbatic”, conferința CodeCamp, teatru de păpuși, „Open Piano for Timișoara” și un Târg de Artă și Antichități.

Timp de două zile, Atriumul Iulius Mall va găzdui cel mai elegant concurs, cu un „catwalk” în adevăratul sens al cuvântului. Sâmbătă și duminică, timișorenii sunt invitați la competiția WCF International Cat Show, unde vor putea să admire peste 20 de rase de pisici, printre care: British Longhair, Highland Fold, Highland Straight, Maine Coon, Munchkin Longhair, Savannah, Siberiană, Bengaleză, British Shorthair și multe altele. Evenimentul are loc, în ambele zile, în intervalul orar 10.00 – 18.00, iar în prima parte a fiecărei zile va avea loc arbitrajul individual al pisicilor înscrise în concurs, ulterior, având loc proba Best in Show. Mai multe detalii puteți afla pe pagina de Facebook dedicată evenimentului.

Dacă veniți cu micii iubitori de pisici, după concurs puteți să treceți și pe la expoziția interactiv – educativă „Vestul Sălbatic”, unde copiii pot petrece 45 de minute în atmosfera Western. Prețul unui bilet este de 15 lei și poate fi achiziționat de la Centrul Info, iar în timpul călătoriei prin preerie, vor deveni pe rând, cowboy, sheriff, vor explora o mină de aur, vor face poze amuzante și multe alte activități specifice acelei perioade.

Copiii sunt așteptați și la teatrul de păpuși, duminică, la demisolul Iulius Mall, zona Peek&Cloppenburg. Începând cu ora 11.00, „Cei trei purceluși” vor demonstra cât de importante sunt rezultatele obținute cu muncă și implicare.

Tot în weekend, Iulius Congress Hall găzduiește conferința Codecamp. Cei care vor să afle mai multe despre arhitectura limbajelor de programare, și nu numai, sunt așteptați sâmbătă, 25 martie, de la ora 09.00. Accesul este gratuit, fiind necesară doar înscrierea, care se poate efectua pe site-ul CodeCamp!

În continuare cele două pianine din cadrul „Open Piano for Timișoara” sunt disponibile, în zonele Atrium și etajul Iulius Mall. Toți vizitatorii sunt încurajați să cânte și să descopere cele două instrumente muzicale, care vor fi disponibile în Iulius Town până pe 31 martie.

Weekend-ul aduce în zona Octogon Târgul de Artă și Antichități, unde colecționarii expun o varietate de piese cu patina timpului. Iar la etaj, lângă Cinema City, poți să ridici și kit-urile pentru evenimentul Sport Guru Timisoara 21k.

