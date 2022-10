Vrem să înnobilăm TM2023! 365 de invenții din 7 țări sunt expuse două zile la Timișoara

Deschiderea oficială a Salonului Internațional de Invenții și Inovații ,,Traian Vuia ” Timișoara, ediția a -VIII-a, a avut loc, sâmbătă 8 octombrie, la Casa Tineretului, unde invitată special a fost eurodeputata Maria Grapini.

Evenimentul este organizat de Societatea Inventatorilor din Banat, al cărei președinte este Remi Rădulescu, în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții Timișoara, Continental Automobile, etc.

Salonul poate fi vizitat între orele 9-18, până în 10 octombrie, iar intrarea este liberă. Sunt înregistrate 48 de entități din 7 țări, 365 de invenții din 22 de domenii.

În discursul de deschidere, Remi Rădulescu a spus: “Mă bucur că am aici la Timișoara inventatori dragi mie cu care România se mândrește la marile saloane internaționale. Suntem foarte bucuroși ca după doi ani am reușit să aducem la Timișoara un salon clasic cu prezența fizică. În cei doi ani, nu am făcut pasul înapoi și în plină pandemie am continuat să îi promovăm pe inventatori. Aceste saloane de invenții pe care le organizăm sunt justificate, fiindcă inventatorii sunt cam marginalizați.

În 2023, Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană, iar noi, din Societatea Inventatorilor din Banat, reușim să înnobilăm acest proiect prin cele opt ediții ale salonului de invenții și cele 4 expoziții cu tema Performanțe Bănățene. Avem inaugurată și expoziția Premierele bănățene. În 2021, a fost inaugurată expoziția Sportului Bănățean la Sala Olimpia, iar în 2022, a fost prezentată expoziția Culturii Bănățene, unde am expus peste 200 de oameni de cultură din Banat. Cu toate acestea ne mândrim și vrem să înnobilăm minunatul proiect Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2023”.

Prezentă la deschiderea Salonului de Invenții Timișoara, eurodeputata umanistă Maria Grapini a spus:

“Azi, am fost la Salonul de Invenții și Inovații din Timișoara! Felicitări domnului Remi Rădulescu pentru perseverență de a organiza a opta ediție a Salonului! Felicitări inventatorilor participanți! Avem nevoie de asemenea oameni, de inventatori, fiindcă lucrurile nu pot rămâne pe loc. Avem nevoie de cercetare și de educație.

Din păcate, se pune pe locul doi cercetarea, multe institute de cercetare au fost desființate. Nu putem fără cercetare. Avem nevoie de inventatori, cercetare și valorificarea judicioasă a resurselor naturale.

Mă bucur că am văzut și tineri aici. Aceste brevete de inventator sunt mina de aur a României, dar nu sunt puse în valoare. Știu că e greu dar vă indemn să nu renunțați niciodată la a organiza Salonul de Invenții și Inovații din Timișoara! Felicitări domnului Remi Rădulescu pentru perseverență”.

Comentarii

comentarii