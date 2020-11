Vrerea electoratului: ”Să termine cu cearta și să curețe străzile!”

Ziua de ieri, 16 noiembrie 2020, la aproape două luni de la alegerile locale, nu a fost un simpatică în ochii electoratului de dreapta, din Timișoara și din Timiș. S-a ales un viceprimar, în sfârșit, de la USR, dar nu s-a ales al doilea, propus de PNL, în persoana avocatului Cosmin Tabără. De ce nu s-a ales? Pentru că USR din Timișoara nu a crezut în promisiunea liberalilor, prin vocea președintelui Alin Nica, aceea de a vota, la CJT, un vicepreședinte USR. S-a cerut ”în scris”, iar ”înscrisul” înlocuit de promisiunea verbală nu a fost evaluat ca atare. PNL, în CLT, a votat candidatul USR. ”Ein mann, ein wort!”

O cititoare a ziarului nostru avea să scrie, ieri, pe facebook, pe un grup: ”Să termine cu cearta și să curețe străzile”. Mi-am amintit vorbele unui călugăr, atunci când se referea la cuvinte spuse cu drag sau mânie: ”Vorba-i scurtă, lucru-i mare!”. Oamenii care au votat dreapta nu mai au răbdare să aștepte ceea ce știm că se petrece: negocieri, săgeți, mesaje media, nu au vreme să decripteze mesajele subtile, când ei vor schimbarea în detalii practice. Ei, noi, voi, ele, toți vrem Timișoara pe care ne-am iubit-o și pe care ne-a strivit-o cu aroganța sa, Nicolae Robu. Alegătorii, și cei care l-au dorit imediat pe Dominic Fritz, dar și cei care NU l-au mai dorit pe Robu, incluzând aici un număr mare de liberali autentici, și care l-au votat pe el, pe Dominic Fritz, cu entuziasm și încredere, doresc armonia. Armonia pe care Timișoara a păstrat-o în ritmul muzicii sale, a galeriilor, a muzeelor, a prietenilor romantici pentru care Timișoara avea să stea pe loc, nu ca dezvoltare, desigur, ci ca valoare incumbată în istoria unui oraș minunat.

Cuvintele cititoarei noastre par de o simplitate unică. Sunt. Dar au o mare valoare semantică.

Revenind la ceea ce pare a fi o neînțelegere între USR și PNL, aici, local, eram gata să fiu de acord cu Radu Țoancă, membru PSD în CLT, care a vorbit ieri cam așa (nu repet mecanic, desigur, dar respect ideile): Băieți, (nr) electoratul de dreapta v-a ales pe voi, USR, PNL, deci să vă înțelegi între voi! Asta spun eu, cineva din afara situației. A mai adăugat: nu îi dezamăgiți pe alegători! Radu Țoancă are exercițiul verbalității, a făcut presă, citește, scrie, are un exercițiu al comunicării care nu-l exclude din ”aceste ecuații”. Apoi, mai analitică fiind asupra situației, am realizat că el, de fapt, printr-o ”generozitate” afișată, i-a umilit pe… învingătorii din septembrie. Cumva, ieri, nu a avut concurent. Nimeni nu a vorbit la fel de bine, aparent… De fapt, și-a făcut rolul de ”opozant”, chiar dacă a vorbit despre Convenția Democratică din România, o alianță de partide de dreapta, ce avea să câștige alegerile generale din 1996. Câți dintre noii consilieri mai știu asta? Câți sunt interesați de istoria recentă, ca să nu mai vorbim despre cea îndepărtată? Câți consilieri vibrează cu adevărat la speranțele călcate în picioare, ale noastre, ale românilor, în ultimii 30 de ani?

Revenind la așteptările electoratului, da, Timișoara și Timișul au fost câștigate, indubitabil, de două partide de dreapta: PNL și USR. Ambii campioni sunt obligați moral să intre în ”camera de consiliere”, precum partenerii care trec printr-o criză de cuplu. Ambii sunt datori să lase orgoliile, presiunile de diferite feluri, din partea unor ”unchi” și ”mătuși”, care nu văd mai departe de ”imaginea spărgătorului de nuci”.

Aș vrea să cred că domnii Dominic Fritz și Alin Nica sunt deasupra intrigilor de diferite tipuri, că sunt niște lorzi ai politicii locale, că nu o să lase electoratul în depresie socială. Așteptările sunt logice, cuvintele sunt magice, faptele sunt necesare!

