We Transfer: Art and Politics – zece artiști expun la Casa Artelor Timișoara

We Transfer: Art and Politics – zece artiști expun la Casa Artelor...

Vineri, 11 octombrie, de la ora 19.00, la Casa Artelor din Timișoara, strada Pacha nr. 8, va avea loc deschiderea oficială a proiectului cultural We Transfer: Art and Politics in Appropriate Hands și un vernisaj de artă unde vor expune zece artiști.

Ei au transformat ideile și conceptele lor în câte o lucrare care exprimă realitatea orașului Timișoara.

Ana Adam, Olivia Mihălțan, Vlad Nanca, Iosif Kiraly și Călin Dan, Alina Popa, Florin Flueraș, Ion Dumitrescu, Ghenadie Popescu. De asemenea, va avea loc și dezbaterea dintre artistul Vlad Nanca și curatorul expoziției, Igor Mocanu, la ora 19.30.

We transfer este un proiect curatorial.

”Întrebarea pe care am tot ocolit-o până acum, însă de care nu mai putem scăpa de acum încolo este: care mai sunt funcția și sensul spațiului public astăzi, la finele celui de-al doilea deceniu al secolului XXI?

Dacă la început sfera publică făcea loc contemplării artei, creându-i un spațiu public al ei, dacă mai apoi în acest spațiu creat, arta își dădea întâlnire cu politicul, contaminându-se reciproc și determinându-se reversibil, dacă și mai recent spațiul public devenea tribună de exercitare și manifestare a politicului de către artă, astăzi spațiul public este pregătit să ofere artei sprijinul pentru acțiune politică directă.

Acum este momentul când expresia „artă în spațiul public” devine redundantă, fiindcă, așa cum o afirmase Bogdan Ghiu, arta nu este în spațiul public, „arta este spațiu public”, explică Igor Mocanu.

Eveniment are loc în cadrul amplului programul cultural nocturn Noaptea albă a galeriilor 2019 și este organizat de asociațiile Contrasens și Simultan.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 11 octombrie – 09 noiembrie 2019, la Casa Artelor, strada Pacha nr. 8 Timișoara.







Comentarii

comentarii