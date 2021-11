Webinar pe teme de informatică, la UVVG Arad

Printr-un parteneriat între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea Al-Zaytoonah din Amman. Rod al colaborării stabilite în urmă cu peste cinci ani, recent, directorul Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Universității Al-Zaytoonah, din Amman, Iordania, prof.dr. Ali Al-Dahoud, specialist în domeniul informaticii, a efectuat o vizită la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin programul Erasmus+. Pe partea de predare, vizita a constat în susținerea unui webminar online cu titlul „Load Balancing Algorithms in Distributed and Cloud Systems”, destinată în special studenților informaticieni, dar și celor implicați în activitățile IT ale universității. Prezentarea a fost precedată de o întâlnire cu conducerea Universității și cadre didactice ale Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, în cadrul cărora au fost discutate și stabilite noi direcții de cooperare, atât în domeniul educațional, cât și al cercetării științifice.

„Parteneriatul interinstituțional cu Universitatea Al-Zaytoonah din Amman a fost stabilit cu peste cinci ani în urmă, fiind printre primele cu universități din țările Orientului Mijlociu. Acest lucru a făcut posibilă și cooperarea dintre cele două instituții în cadrul programului Erasmus+ destinat țărilor non-UE. Am considerat că având un număr mare de studenți străini care provin din țările arabe, este important să realizăm astfel de parteneriate pentru a cunoaște preocupările științifice ale cadrelor didactice din instituția parteneră, dar și istoria, cultura și obiceiurile acestora. Prin astfel de activități dorim să extindem experiența universității în procesul de internaționalizare și dezvoltare academică, una din direcțiile importante ale strategiei noastre”, a declarat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

