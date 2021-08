Weekend efervescent la Iulius Town: Flight Film Festival, Atipic Beauty, târgul produselor turcești și teatru de păpuși

Filme excelente, mâncare delicioasă, un show de modă inedit și multe alte surprize îi așteaptă pe timișoreni, în acest sfârșit de săptămână, la Iulius Town. Cinefilii își pot petrece serile în compania actorilor români preferați, gurmanzii vor avea parte de experiențe culinare turcești în inima Timișoarei, iar „Atipic Beauty” va demonstra încă o dată că „Frumuseţea e în noi, nu în aparenţe!”. Iubitorii muzicii anilor ’90 sunt invitați la Bairam, pe când cei mici pot face cunoștință cu Hansel și Gretel.

Iulius Town dedică și acest weekend distracției și relaxării. Vineri, sâmbătă și duminică, 20, 21 și 22 august, începând cu ora 21.00, pe ecranul gigant din Iulius Gardens, din cadrul Flight Film Festival, vor rula filme care au marcat cinematografia românească din ultimii 20 ani. „ Asphalt Tango” este primul film din serie, un road movie și o comedie spumoasă, în care Nae Caranfil desenează cu dragoste și umor o imagine asupra României, într-una din cele mai agitate perioade. Cea de a doua propunere este comedia „Filantropica”, o peliculă ce abordează satiric „miracolul” libertății și capitalismului în România anilor 2000. Tot despre libertate va fi și ultimul film, „Și atunci, ce e libertatea?”, o dramă care spune povestea unui profesor de istorie luat cu forța de comuniști, alături de soția lui și de alți șapte oameni, și deportat în Câmpia Bărăganului. Vineri, la proiecție va fi prezentă și Irina Margareta Nistor, critic de film. Intrarea este liberă.

Tot de vineri până duminică inclusiv, timișorenii sunt așteptați în Iulius Gardens să se delecteze cu delicii turcești. Iubitorii de bucate orientale au ocazia să se răsfețe cu mâncăruri apetisante din țara cu una dintre cele mai bogate tradiții gastronomice, la Târgul Produselor Turcești. Baclava savuroasă, kebab delicios, gözleme, su börek, tantuni, înghețată și faimoasa cafea la nisip se numără printre preparatele care îi vor cuceri pe pofticioși.

Sâmbătă, 21 august 2021, de la ora 18.00, tot în Iulius Gardens, 12 modele de catwalk, dar în special modele de viață, vor defila în creații vestimentare semnate de: L’Atelier Couture, NICHI by Cristina Nichita, Mahnoor the brand, Pasha Men’s Wear, Luminiţa Balazs, Ciprian Cozma, NISSA, D’OR, Valentina CC şi GEMELLI. Gazda serii va fi îndrăgita prezentatoare Cosmina Păsărin. Intră pe pagina de Facebook a evenimentului și află mai multe detalii! Intrarea este liberă.

Seara se încheie cu Bairam, un party ce readuce la viață ritmurile din urmă cu două decenii, interpretate de artiști naționali și internaționali. Iar pentru a intra cu totul în atmosfera distractivă a anilor trecuți, există și un dress code: blugii, bandanele și adidașii sunt un must. Mai multe detalii pe pagina de Facebook.

Duminică, 22 august 2021, schimbăm registrul, iar Iulius Gardens se transformă într-un tărâm fermecat din basme, unde copiii vor avea parte de surprize inedite. De la ora 11.00, Hansel și Gretel își vor spune povestea la teatrul de păpuși, iar cei mici vor afla cum au reușit să scape cei doi frați de vrăjitoarea cea rea.

Nu uita nici de campaniile Tazz x Iulius Town Timișoara și In the mood for summer beauty, care îți aduc premii atractive.

Săptămânal, ansamblul Iulius Town propune timișorenilor evenimente artistice, educaționale și de entertainment, unde publicul se bucură gratuit de spectacole în aer liber sau în spațiile special amenajate. Ne continuăm misiunea de a contribui activ la evoluția socială și culturală a întregii regiuni de vest, astfel că, suntem oricând deschiși să sprijinim organizatorii de evenimente. Contactează-ne pe marketing.tm@iuliustown.ro!

