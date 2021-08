Weekend savuros la Iulius Town: film, teatru de păpuși și multe surprize

Ultimul weekend al lunii august aduce un vibe fresh în Iulius Gardens. Comedia „Chef” este propunerea de săptămâna aceasta de la Cinema in The Park, iar „Rățușca cea urâtă” îi va învăța pe copii despre încredere în sine și motivație. Înainte de a te relaxa în parc, treci și pe la brandurile din Iulius Town, care te așteaptă cu reduceri, și câștigă premii la cumpărături și în foodcourt. Detalii găsești pe www.iuliustown.ro.

Cinefilii primesc din nou invitație la film, în Iulius Gardens. Duminică, 29 august 2021, începând cu ora 21.00, Cinema in The Park propune comedia savuroasă „Chef”, un film emblematic pentru zicala: „Uneori un pas înainte are nevoie de un pas înapoi”. „Chef” spune povestea unui bărbat, Cal Casper (Jon Favreau), care își pierde postul de chef la un restaurant cunoscut. Pare să fie un dezastru pentru sărmanul Cal, dar alături de fosta soție (Sofia Vergara), un bun prieten (John Leguizamo) și fiul său (Emjay Anthony), eroul încearcă să recreeze visul de a face artă culinară cu ajutorul unui restaurant „mobil”, deschis într-o rulotă. Vino în Iulius Gardens, la Cinema in The Park, și descoperă cum se termină totul! Accesul la film este gratuit, dar pentru a-ți rezerva un loc trebuie să te înregistrezi aici: https://bit.ly/3gk8ccj.

Tot în Iulius Gardens, duminică, de la ora 11.00, actorii de la Magic Oz vor pune în scenă piesa de teatru „Rățușca cea urâtă”. Povestea spusă de marionete îi va implica pe cei mici în acțiune și le va transmite și mesaje educative. Accesul este gratuit și se face în limita locurilor disponibile.

Nostalgicii sunt așteptați la etajul Iulius Mall, unde timp de trei zile, până în 29 august 2021 vor descoperi nuanțele trecutului, încrustate pe monede din alte secole, mobilier cu design deosebit, bijuterii cu povești uimitoare, viniluri sau cărți de colecție și multe alte obiecte speciale.

Luna august a adus surprize pe măsură și la brandurile din Iulius Town, unde reducerile estivale ajung și până la 70%. Promoții ai și în foodcourt, în cadrul campaniei Tazz x Iulius, unde la trei mese servite primești un voucher în valoare de 30 de lei, valabil în aplicația Tazz, și poți câștiga premii la cumpărături în campania „In The Mood For Summer Beauty”.

