Weekendul joburilor la Timișoara – Bănățenii sunt așteptați pe 18-19 octombrie la cel mai mare târg de joburi – Angajatori de TOP

Vineri și sâmbătă, 18-19 octombrie, între orele 10:00 – 17:00, are loc ediția cu numărul 15 Angajatori de TOP Timișoara, la Centrul Regional de Afaceri. Cele 70 de companii prezente la târgul de joburi sunt pregătite să întâmpine candidați cu orice nivel de experiență (fie că aceștia sunt profesioniști, persoane cu experiență middle-level, entry-level sau studenți) și aduc în atenția lor 3.000 de oportunități de carieră. Candidații care se hotărăsc să viziteze Orasul Joburilor, trebuie să se înscrie pe Hipo.ro, în secțiunea dedicată evenimentului, să-și actualizeze CV-ul si să îl descarce în format Barcode pe telefon. Cu ajutorul CV-ului Barcode vor putea aplica la joburile de care sunt interesați.

Orașul Joburilor își deschide porțile în acest weekend și le propune vizitatorilor un city break care îi vor aduce mai aproape de jobul mult dorit. Candidații interesați de dezvoltarea profesională și personală au ocazia să participe la o serie de workshopuri de carieră. Printre companiile partenere se numără: Coca-Cola HBC România, Varroc-Elba Electronics, Kimball Electronics, Deltatel, alături de care vor fi prezenți și speakeri locali precum: Adelina Roșca, Toma Grozăvescu, Oana Joumah, Dan Maranduc, Nicoleta Nedelea, aceștia deținând vaste cunoștințe în public speaking, time management, consiliere în carieră, leadership, etc.

Seniorii și juniorii din industria tech, se întâlnesc toamna aceasta în cadrul unei noi ediții TechTalks – eveniment dedicat în exclusivitate comunitații IT din Timișoara. Evenimentul pune accent pe transmiterea unui conținut de calitate, crearea unui cadru practic și interactiv care să faciliteze abordarea deschisă în cadrul sesiunilor tehnice, cât și inițiative ale participanților de a genera noi idei. Parte din experiența TechTalks vor fi atât speakeri internaționali precum: DR. Boris Baginski – Director Tehnologie Atoss Software, Vladimir Grinenko – Leader of BEM platform, Nikola Zahariev – Senior Manager în cadrul Visteon, Ali Baghchehsara – Manager în cadrul companiei LISA, dar și speakeri locali: Tudor Nicosevici – Head of ADAS Advanced Engineering @ Continental, Andrei Păun – Delivery Manager @ Cognizant Softvison, Ciprian Iancu și Dorin Gligor – reprezentanți Virtual7, Bogdan Niculeasa – Consultant Dezvoltare @SAP, Alexandru Stoicuța – Technical Lead @123FormBuilder, Cristian Vesa – Domain Group Leader @Hella și Sabina Catana – Senior Software Engineer @Wipro Technologies.

Juniorii pasionați de IT, vor avea șansa să se implice în cadrul unor workshopuri practice alături de compania Atos, care va vorbi despre “Marketing in the Age of Automation, Big Data & Cloud” și Hella, unde vor fi indentificate “Provocările în Managementul de Produs”.

Înscrierea pentru keynote-urile tehnice, workshopurile IT sau workshopurile de carieră se face individual pe Hipo.ro, iar persoanele interesate sunt invitate să-și rezerve cât mai repede un loc în sală, întrucât numărul de locuri este limitat.

Ce companii oferă cele mai multe oportunități de carieră în această toamnă la Angajatori de TOP Timișoara?

Angajatorii au pregătit pentru această toamnă oportunități de carieră în domenii variate: IT&C, Inginerie, Achiziții-Logistică, Producție, Customer-Support-Client Service, Contabilitate-Finanțe, Controlul Calității, Vânzări, Marketing&PR, Resurse umane etc. Peste 55% din companiile care au participat la studiul organizatorilor susțin că au deschise poziții de middle management pentru această toamnă. Tinerii la început de drum sunt de asemenea în atenția angajatorilor, astfel 36% dintre companii oferă programe de internship, 31% au deschise stagii de practică pentru studenți, iar mai mult de 18% dintre companii au disponibile și programe de trainee.

Conform rezultatelor studiului, companii cu renume prezente la târg au planuri importante de recrutare pentru candidații din această toamnă de la Timișoara. Printre acestea se numără: Deltatel, Continental, Nokia, Cognizant Softvision, MAHLE, Flex România, Helpline România, Kimball Electronics, Valeo Lighting Injection, InSites Consulting, Selgros Cash&Carry etc. Companiile care au decis sa se alature targului Angajatori de TOP Timisoara pentru prima data sunt: Varroc-Elba Electronics, Webasto, Cognizant Softvision, Selgros Cash&Carry și Cupio.

“În prezent avem 85 de posturi deschise pe proiecte locale, naționale și internaționale pentru persoane interesate să activeze în domeniul telecomunicațiilor. Pentru majoritatea proiectelor suntem în căutare de colegi care să vorbească conversațional limba engleză și/sau franceză, experiența anterioară nefiind necesară, noi având un program complex de training în care angajații sunt pregătiți 6 săptămâni înainte de a fi trimiși pe proiecte. Avem și proiecte unde căutăm și specialiști cu experiență în domeniul telecom și cunostințe despre diverse tehnologii de lucru.” – Marinela Bucurenciu, HR Business Partner, Deltatel.

Ce au pregătit reprezentanții companiilor pentru candidații care le vor vizita stand-urile

Interacțiunea directă cu reprezentanții companiilor le oferă un mare plus candidaților care vor fi prezenți la Angajatori de TOP Timișoara în acest weekend, având posibilitatea de a purta discuții one-to-one și de a afla insight-uri care le pot influența traiectoria spre viitoarea carieră. Companiile sunt interesate de discuții directe cu candidații pentru a identifica punctul lor de vedere privind latura profesională. De asemenea atmosfera va fi destinsă, iar angajatorii pregătesc diverse activități interactive, tombole, materiale personalizate și alte surprize ce vor fi dezvăluite în cadrul evenimentului.

”Anul acesta la Angajatori de TOP invităm candidații să cunoască specialiștii din Continental care le vor prezenta demonstratoare tehnice și le vor explica în ce poate consta viitorul lor job: head up display, instrumente de bord, senzori, bicicletă electrică și o mașină de test. Ne dorim să le prezentăm diversitatea de oportunități profesionale și a posibilităților de dezvoltare a carierei, precum și să le arătăm cum pot ei contribui în cadrul companiei noastre la o mobilitate sigură, confortabilă și inteligentă și cum pot pune viitorul în mișcare”. Andrea Erdei, Head of HR Continental România

Mai multe detalii despre târgul de joburi Angajatori de TOP Timișoara pot fi accesate pe portalul de carieră www.hipo.ro, la secțiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara.

