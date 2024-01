Wizz Air a transportat un număr record de pasageri în 2023

Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, anunță că a încheiat anul 2023 depășindu-și încă o dată propriul record – peste 60 de milioane de pasageri au ales să călătorească alături de compania aeriană anul trecut, reprezentând cel mai mare trafic anual de pasageri pentru WIZZ și o creștere de 32% față de anul 2022. În 2023, Wizz Air a lansat aproximativ o sută de rute noi, a luat în primire 32 de aeronave noi Airbus A321neo și a zburat în total pe o distanță de 263 de milioane de kilometri.

În 2023, compania aeriană a finalizat 99,31% dintre zborurile sale programate, ceea ce reprezintă al treilea cel mai bun rezultat dintre toate companiile aeriene europene și cu mult peste media industriei. De asemenea, Wizz Air s-a clasat în top trei companii aeriene din Europa în funcție de ponderea zborurilor operate la timp.

A fost un an al recordurilor pentru Wizz Air: media emisiilor de carbon pentru 2023 a fost de doar 51,5 grame per pasager/kilometru, cu 6,8% mai puțin decât în 2022. Acest rezultat al celei mai scăzute intensități medii anuale a emisiilor de carbon sprijină poziția de lider a companiei aeriene printre concurenți în ceea ce privește reducerea intensității de CO 2 .

Wizz Air este principala companie aeriană din România, preferată de aproximativ 85 de milioane de pasageri de la începutul operațiunilor, în 2006, și a transportat peste 13 milioane de pasageri în 2023. Compania aeriană operează de la șase baze din România: București, Craiova, Timișoara, Iași, Sibiu și Cluj-Napoca.

În iunie 2024, Wizz Air va adăuga aeronavele cu numărul 18 și 19 bazei din București, introducând o nouă rută spre Leipzig și crescând frecvența zborurilor pe 21 de rute existente. Călătorii români se pot bucura de prețurile reduse și de serviciile excelente ale Wizz Air către 75 de destinații din 24 de țări. În același timp, compania și-a îmbunătățit semnificativ performanța operațională, finalizând 99,30% dintre zborurile sale programate. De asemenea, compania aeriană își invită pasagerii să se îmbarce pe noile rute puse în vânzare de la București către Tirana, Salzburg și Salonic.

Valeria Bragarenco, Corporate Communication Manager la Wizz Air, a declarat: „Suntem mândri și fericiți că am încheiat anul 2023 cu un trafic record de pasageri, o rețea în continuă evoluție, o flotă avansată și o performanță operațională îmbunătățită, menținând în același timp cele mai înalte standarde de sustenabilitate din industrie. Wizz Air este compania aeriană lider în România, preferată de aproximativ 85 de milioane de pasageri de la începutul operațiunilor sale în 2006. În 2024 vom sărbători 20 de ani de când oferim opțiunea călătoriilor la prețuri accesibile și abia așteptăm să împărtășim cu pasagerii noștri toate aventurile și momentele de neuitat ce vor urma.”

