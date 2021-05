„You ride with us, we help together”. Copiii din două centre de plasament au primit echipamente sportive de la motocicliștii de Ride and Ride, ajutați de Bikers for Humanity și Decathlon

„You ride with us, we help together”. Copiii din două centre de...

Sub deviza „You ride with us, we help together”, Adelin, Alin, Ovidiu, Radu, Tudor și Șerban, de la Ride and Ride Timișoara, cu sprijinul Bikers for Humanity și Decathlon, au organizat duminică, 23 mai, o acțiune de donare de materiale sportive către două centre din plasament, cele de la Găvojdia și Nădrag. Astfel, 45 de copii, 34 din primul și 11 din al doilea, vor avea toate cele necesare desfășurării activităților sportive de vară.

Acțiunea bikerilor s-a desfășurat duminică, 23 mai, după ce inițial aceasta era planificată pentru sfârșitul săptămânii anterioare, însă vremea nu le-a permis să o ducă la capăt. O sută de donații și o sută de motociclete s-au strâns într-un final la eveniment. Adunarea s-a strigat la ora 10 în parcarea magazinului Decathlon din Calea Aradului, iar după o oră s-a și plecat spre cele două destinații.

Gestul motocicliștilor a fost apreciat, atât pe moment, cât și după. Pe termen scurt, copiilor parcă le-a păsat mai mult de motociclete decât de daruri. Îi și înțelegem, de cadourile primite se vor putea bucura, până la urmă, toată vara. Chiar și Direcția de Asistență și Protecția Copilului Timișoara a punctat acest lucru.

„O zi perfectă! Mai mult ca perfectă, am putea spune, făcând o paralela către gramatică. Ziua în care copiii noștri au primit vizita motocicliștilor și au putut să admire motoarele puternice, care stârnesc pasiuni în sufletul oricui. Mulțumim atât pentru darurile primite, cât, mai ales, pentru bucuria imensă făcuta copiilor! Așteptăm cu nerăbdare sa ne mai revedem!”, au notat reprezentanții instituției într-o postare pe Facebook.

„Scopul nostru a fost furnizarea centrelor de plasament din Gavojdia, 34 de copii, și Nădrag, 11 copii, cu cele necesare activităților sportive de vară. Despre Ride and Ride Timișoara: suntem 400 de membri motocicliști pe Timișoara. Suntem un grup de întrajutorare, scopul principal fiind a ne ajuta colegii motocicliști când sunt în încurcătură. De asemenea, și ajutor social, acolo unde ne putem implica. Avem un grup pe Telegram unde discuțiile sunt deschise. Tot acolo organizăm și anunțăm evenimentele ca cel de duminică”, ne-au spus cei de la Ride&Ride.

