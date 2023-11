Zaher Iskandarani, la doar câteva luni de prescrierea executării pedepsei în dosarul de evaziune fiscală

Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun si alcool din anii 90, ramane cu mandatul international de arestare, dupa ce Tribunalul Bucuresti i-a respins luni, 20 noiembrie, contestatia la executare impotriva deciziei de condamnare la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala.

„Respinge ca nefondata cererea de contestatie la executare formulata de petentul-condamnat Iskandarani Zaher cu privire la sentinta penala nr. 694/10.10.2012 a Tribunalului Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 431/04.04.2014 a Curtii de Apel Bucuresti, mandat de executare a pedepsei inchisorii cu nr. 1298/13.06.2017 emis de Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala. Obliga petentul condamnat la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare”, se mentioneaza in minuta instantei de judecata.

Supranumit „Printul Banatului”, Zaher Iskandarani a fugit din tara in 2014, iar peste cateva luni, in aprilie 2024, se prescrie executarea pedepsei si inceteaza dreptul statului de a-l trimite la puscarie.

Afaceristul libanez a castigat un proces cu acelasi obiect pe rolul Tribunalului Timis, pe data de 27.07.2023, prin care a reusit sa-i convinga pe judecatori sa-l „ierte” de 8 luni de inchisoare pentru tentativa de inselaciune la care acesta a fost condamnat in 16.03.2016. Cum statul nu l-a prins nici pana in ziua de azi, Zaher Iskandarani invoca prescriptia executarii pedepsei.

Potrivit art. 162 alin. 1, lit. b) Cod penal, termenul de prescriptie a executarii pedepsei este de „5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata”.

Daca argumentul a mers in cazul pedeapsei de 8 luni pentru tentativa la inselaciune, condammnarea lui Iskandarani pentru evaziune fiscala „expira” in 06.04.2024. Asadar, in cazul in care Zaher Iskandarani nu va fi prins in perioada imediat urmatoare, lucru greu de crezut, ar putea scapa de pedeapsa in aprilie 2024.

