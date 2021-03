Zece noi paturi ATI la spitalul de campanie de pe stadionul CFR

Primarul Timi╚Öoarei, Dominic Fritz, a anun╚Ťat joi, pe pagina sa de Facebook, c─â spitalul de campanie de pe stadionul CFR a mai primit zece paturi ATI, care vor ├«ncepe s─â fie func╚Ťionale peste c├óteva zile. Anun╚Ťul primarului vine ├«n contextul ├«n care medicii ╚Öi autorit─â╚Ťile acuz─â lipsa paturilor ATI, motiv care a fost ╚Öi impus─â carantina ├«n Timi╚Öoara.

Joi, la nivelul Timi╚Öoarei, din c├óte arat─â site-ul covid19.prim─âriatm.ro, sunt ocupate toate cele 35 de paturi ATI dedicate cazurilor de COVID-19 din municipiu. La nivelul jude╚Ťului, potrivit DSP Timi╚Ö, sunt, ├«n total, 59 de paturi ATI, dintre care 16 sunt necesare maternit─â╚Ťii, pediatriei sau altor patologii. O explica╚Ťie pentru num─ârul redus de paturi ATI este ╚Öi faptul c─â unitatea mobil─â nu func╚Ťioneaz─â din cauza temperaturilor sc─âzute.

ÔÇ×Mult─â lume m-a ├«ntrebat ce se mai ├«nt├ómpl─â cu Spitalul de campanie de la Stadionul CFR, pentru c─â ├«n ultima perioad─â pare c─â nu s-a mai auzit de el. De╚Öi spitalul este operat de Ministerul Ap─âr─ârii, noi, ora╚Öul, contribuim mult ├«n operarea acestuia: personal de la Spitalul de Copii a fost deta╚Öat acolo pentru a lucra cu pacien╚Ťii, STPT ╚Öi SDM – societ─â╚Ťile Consiliului Local – se ocup─â de partea de infrastructur─â, noi pl─âtim utilit─â╚Ťile.

Timi╚Öoara are mare nevoie acum de paturi ATI c├ót mai multe, odat─â cu r─âsp├óndirea ├«n Rom├ónia a celor 3 tulpini noi, britanic─â, sud-african─â ╚Öi brazilian─â, mai contagioase. Am fost ieri la Spitalul de campanie, unde tocmai au fost aduse 10 noi paturi ATI care vor fi puse ├«n func╚Ťiune ├«n c├óteva zile ╚Öi am v─âzut din nou prin ce trec timi╚Öorenii care se confrunt─â cu aceast─â boal─â.

Am ├«nt├ólnit o doamn─â care ╚Öi-a pierdut ╚Öi so╚Ťul ╚Öi soacra. Socrul ei este ╚Öi el internat. Mi-a spus c─â so╚Ťul se sim╚Ťea bine la ├«nceputul bolii, dar starea lui s-a ├«nr─âut─â╚Ťit rapid, iar doctorii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Asta este viclenia acestei boli ╚Öi cu asta se confrunt─â bolnavii ╚Öi medicii, zilnic.

Avem mare nevoie ╚Öi de paturi dotate cu oxigen de ├«nalt─â concentra╚Ťie pentru c─â la spital ajung din ce ├«n ce mai mul╚Ťi pacien╚Ťi cu forme mai grave: nu te ATI, dar nici de concentrator acas─â. Prim─âria Timi╚Öoara este singura din ╚Ťar─â care, ├«mpreun─â cu societate civil─â, distribuie la domiciliu pacien╚Ťilor concentratoare de oxigen pentru forme medii de COVID.

V─â rog s─â v─â proteja╚Ťi pe voi ╚Öi pe cei din jur, s─â respecta╚Ťi m─âsurile de protec╚Ťie ╚Öi restric╚Ťiile de circula╚Ťie ca s─â intr─âm c├ót mai repede sub cod verdeÔÇŁ, scrie primarul Dominic Fritz, ├«ntr-o postare pe pagina sa de Facebook.

