Zeci de angajați ai fermei Forest and Biomass din Giulvăz au strâns, joi, cinci tone de gunoaie de pe malul Timișului

Zeci de angajați ai fermei Forest and Biomass din Giulvăz au strâns,...

Zeci de angajați, indiferent de nivel, ai fermei Forest and Biomass România din Giulvăz, județul Timiș, au ieșit înarmați cu mănuși și saci negri, joi 25 noiembrie, la o amplă campanie ecologică, de la Rudna, la Crai Nou, pe malul râului Timiș.

Inițiatorul, Alexander Degianski, directorul unității economice, a explicat că, în câteva ore, au fost strânse aproape 5 tone de deșeuri: pet-uri de plastic, doze de suc și bere, ambalaje de carton și hârtie de toate felurile, diferite gunoaie.

“Natura ne protejează și ne oferă minunatele ei beneficii, fără de care nu am putea exista, iar unii își bat joc de ea, de cele mai multe ori. Am vrut să arătăm că nouă ne pasă de mediul înconjurător și îl protejăm. I-am luat pe toți angajații, indiferent că este director, contabil sau simplu lucrător, și am ieșit să curățăm malurile apei pe trei km”, a explicat Degianski.

