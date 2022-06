Zeci de avocați, intoxicați după ce au participat la congresul anual desfășurat la un hotel de lux din București. Nereguli uriașe sesizate de un avocat din Timișoara

Zeci de avocați s-au ales cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un hotel de lux, la congresul anual dedicat lor, potrivit unuia dintre participanți. La hotelul din Capitală unde a avut loc evenimentul inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit în urmă cu o lună mai multe nereguli, inclusiv mizerie în bucătărie și mâncare expirată.

„Adio, Intercontinental/Grand Hotel Bucharest….. Postez mai rar, dar nu am cum sa trec peste acest incident…. ANPC a încercat sa închidă acest hotel/punct de referință al Bucurestiului/României acum 2 saptamani! Nu numai ca nu au respectat decizia ANPC, dar peste weekend, la Congresul Avocaților 2022 am trait cea mai dezgustătoare situație prin care am trecut la un hotel vreodată!!! Cu angajați înrolați în aceeași zi, fără nici o specializare, acest stabiliment cu pretenții de hotel de 5 stele a reușit sa îmbolnăvească zeci de participanți la Congres. M-am bucurat ca am reușit sa scap de acolo, iar Intercontinental a devenit istorie pentru mine!!! Inedit:la plecare hotelul era fully booked, cu steaguri la intrare: The Ultimate Tourism experience!!!! Îmi pare rău pentru noii oaspeți, nu doresc ca cineva sa mai treacă prin asa ceva!!! Și m-am saturat sa vad cum niște “neica nimeni” își bat joc de simbolurile Bucureștiului și implicit ale României… Deci ajutați-mă să-i popularizam pe acești indivizi fără scrupule, pentru care România e doar o sursa de profit”, a scris avocatul din Timișoara Călin Bot, participant la congres în calitate de membru în Consiliul UNBR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit avocatei Cosmina Cerva, unul dintre vinovati ar fi Baco Mihai, decanul Baroului Alba, responsabil cu protocolul din UNBR.

Comentarii

comentarii