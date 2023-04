Zeci de firme și oameni simpli s-au implicat în reconstrucția casei a doi frați din Fârdea distrusă de un incendiu

Solidaritate fara precedent la Fardea, unde zeci de oameni s-au implicat in ajutorarea a doi frati, care au ramas sub cerul liber, in cateva ore.

Într-un singur an, și-au pierdut mama, mătușa care-i luase în grijă, apoi au pierdut și casa, mistuită de un incendiu. Cum tatăl lor este grav bolnav și nu au niciun sprijin, localnicii, dar și alți oameni cu suflet, îi ajută să-și reconstruiască locuința.

Emanuel are 21 de ani, iar fratele său, Dănuț, 18. Anul trecut, mama lor a murit de cancer, cu câteva zile înainte de majoratul mezinului. La scurt timp după ce s-au mutat cu o mătușă apropiată, moartea a învins din nou.

Ultima lovitură a venit la finalul lunii trecute: casa în care au copilărit s-a făcut scrum. Imaginile cu tinerii scormonind printre peretii locuintei, in incercarea de a-si recupera cateva bunuri personale, i-au miscat pe localnici.

Chiar din a doua zi, zeci de oameni au bani, strans mana de la mana si au inceput reconstructia casei, din care nu a mai ramas nimic dupa incendiu, zidurile locuintei trebuind demolate, pentru ca nu mai erau sigure.

Auzind de necazul celor doi frati, mai multe firme din Lugoj si Faget s-au implicat si au ajutat dupa posibilitati.

De asemenea, Primaria Fardea si protopopiatele din Lugoj si Faget, au trimis sume de bani necesare achizitionarii de materiale, astfel ca la aproape o luna de la incendiu si cu doar o saptamana inainte de marea sarbatoare a Pastelui, se lucreaza la ridicarea zidurilor.

Mai toate bisericile din zona au facut colecte si au donat sumele rezultate pentru a ajuta. Pana la finalizarea constructiei mai este de lucru, iar initiatorii acestei actiuni, fac apel in continuare la toate persoanele cu suflet sa faca donatii in bani sau materiale de constructii, insa orice ajutor este binevenit, in conditiile in care, incendiul a mistuit intreaga constructie, cu toate bunurile.

Băiatul cel mare muncește acum cot la cot cu voluntarii, iar cel mic, elev la liceu, s-a angajat cu normă redusă ca să se poată întreține. Cazul a impresionat şi patronul unei firme de construcții, care și-a pus muncitorii la dispoziție, gratuit.

Dacă totul merge după cum a fost planificat, cei doi fraţi s-ar putea muta în noua locuință până la sfârșitul verii.

Pentru donatii si alte informatii, puteti suna la Primaria Fardea, la numarul de telefon 0256/320.793.

