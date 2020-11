Zeci de romi s-au adunat la înmormântarea mamei lui Viscol, la Lugoj, oraș aflat în carantină. Revoltă pe rețelele de socializare, după ce evenimentul a fost transmis live, pe Facebook

Zeci de lugojeni s-au revoltat dupa ce duminica pe retelele de socializare au ajuns imagini cu o inmormantare de la Lugoj, unde zeci de romi s-au adunat la înmormântarea mamei lui Iulian Boț, zis Viscol, un cunoscut lider rom din localitate.

Evenimentul a fost transmis live pe Facebook, iar autoritatile au parut surprinse de numarul mare de participanti. “Compasiunea” celor abilitati sa ia masuri a starnit si reactia primarului Claudiu Buciu, care sustine ca legea trebuie sa fie una pentru toata lumea si a cerut explicatii.

”Toata recunostinta pentru cei decedati. Insa a tolera asemenea ceremonii in timp ce Lugojul este in carantina si, mai mult, a tolera asemenea ceremonii doar pentru unii, consider ca este profund nedrept pentru o societate care se vrea democratica. In afara faptului ca acest demers este total ilegal, fortele de ordine publica locala s-au facut cu buna stiinta ca nu vad si nu aud nimic. Daca aveti pretentia sa fiti tratati cu respect, atunci aplicati legea stimati Politisti, Politisti locali ori Jandarmi! Voi cere o ancheta la cel mai inalt nivel pentru a lamuri cum a fost posibil ca toate fortele de ordine din oras sa se faca ca nu vad si nu aud nimic”, a scris Buciu.

IPJ Timis a anuntat ca incearca identificarea tuturor participantilor si va aplica amenzi. ” În cursul zilei de duminica, Politistii Municipiului Lugoj, aflandu-se în executarea atributiilor de serviciu privind verificarea respectarii masurilor si interdictiilor impuse în vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19, s-au deplasat pe strada Tesatorilor din localitate, unde se afla în desfasurare organizarea unei procesiuni funerare. În urma celor constatate s-a stabilit faptul ca la eveniment au participat mai multe persoane care nu respectau normele de protectie sanitara, depasind limita legala de 20 de persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale în baza Legii 55/2020 privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, organizatorul evenimentului fiind sanctionat cu suma de 2.000 de lei, iar participantii la eveniment cu sanctiuni în valoare totala de 14.000 de lei. În continuare se efectueaza verificari în vederea identificarii si tragerii la raspundere a tuturor persoanelor prezente la eveniment. “, a anuntat IPJ Timis.

