Zero Accidente. Zero Emisii. Shakespeare for safety și Verde pentru copii – proiectele câștigătoare

Prima ediție a fondului ERA ZERO. Zero Accidente. Zero Emisii va finanța două proiecte din Timișoara ce vizează soluții de mobilitate urbană pentru comunitatea timișoreană.

Valoarea fondului este de 50.000 lei.

Selecția proiectelor a fost realizată în cadrul unui eveniment inedit, în care participanții și-au putut susține propunerile și soluțiile în fața juriului.

Ateliere de lucru. Programul a inclus și trei ateliere tematice în cadrul cărora participații au lucrat pe teme de interes comun, au format echipe și au pus bazele proiectelor.

Fundația Comunitară Timișoara în parteneriat cu ZF Group anunță proiectele câștigătoare a programului de finanțare ERA ZERO. Zero Accidente. Zero Emisii. Proiectele desemnate câștigătoare sunt:

Shakespeare for safety – ce vizează analizarea problemelor de trafic cu care se confruntă elevii în drumul lor spre și dinspre școală. Proiectul își propune încurajarea educației rutiere printre elevi, reducerea riscurilor la care sunt expuși elevii în drumul lor spre școală prin stabilirea de trasee sigure și prin comunicarea datelor rezultate în urma implementării proiectului cu autoritățile responsabile de siguranța în trafic.

Verde pentru copii – este un proiect pilot de amenajare temporară a străzii Mureș pentru creșterea deplasării în siguranță a elevilor de la Școala Gimnazială numărul 2. Echipa formată dintr-un arhitect, un inginer specialist, din profesori, părinți, studenți și elevi vor amenaja o stație sigură de îmbarcare/debarcare a elevilor aduși cu mașina în apropierea școlii pentru a reduce ambuteiajul și vor implica cca 100 de elevi ai școlii într-un exercițiu de remodelarea creativă și prietenoasă a unui segment de stradă.

Selecția proiectelor a fost făcută de un juriu de specialitate format din Violeta Mihalache (Urban Survey), Daniela Chesaru (Fundația Comunitară Timișoara), Sever Scridon (ZF R&D Tech Center Timișoara), Doriana Sîrbu (Primăria Municipiului Timișoara) și Ionuț Lazăr (Inspectoratul de Poliție a Județului Timiș).

Bugetul total al finanțării este de 50.000 lei.

“Acest program este unul pilot prin care am dorit să îi încurajăm și să îi susținem pe timișoreni să găsească soluții la problemele legate de mobilitate cu care ne confruntăm cu toții, zi de zi, în oraș. Fie că își doresc ca cei mici să ajungă la școală în siguranță, se gândesc că ar exista soluții pentru reducerea poluării, ne-am dorit să îi ajutăm să se implice, să le oferim atât informații, resurse, cât și finanțare pentru a-și pune ideile în practică.” – Daniela Chesaru, director executiv Fundația Comunitară Timișoara.

“Ne bucurăm să vedem că, prin proiectele depuse, există interes și implicare din partea grupurilor de inițiativă pentru documentarea și analiza unor provocări punctuale în domeniul mobilității urbane, la cele mai atente detalii. Se propun de altfel spre testare, diverse soluții care, dacă dau rezultate, pot deveni exemple de bună practică nu numai pentru Timișoara, dar și pentru alte comunități similare. Siguranța în trafic și reducerea emisiilor cauzate de trafic sunt teme pe care le-am regăsit în fiecare proiect propus spre finanțare, teme care ne preocupă zilnic și pe noi, la Grupul ZF. Felicităm echipele câștigătoare și le asigurăm de suportul specialiștilor de la ZF R&D Tech Center Timișoara, ori de câte ori au nevoie pe parcursul implementării proiectelor!” – dr. ing. Sever Scridon, manager ZF R&D Tech Center Timișoara.

Toate proiectele vor avea o perioadă de desfășurare de aproximativ 6 luni. Ele sunt implementate de grupuri de inițiativă formate doar din persoane fizice, care s-au reunit pentru a găsi idei și de a testa diferite variante pentru a crește siguranța în trafic și pentru a reduce poluarea cauzată de autovehicule în Timișoara.

Programul Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii are drept scop identificarea provocărilor locale generate de mobilitatea urbană și găsirea de soluții pe două teme principale: siguranța în trafic și poluarea cauzată de traficul rutier în zonele urbane.

Programul a fost lansat în decembrie anul trecut și a vizat consultările publicului pe probleme de mobilitate urbană, organizarea de ateliere tematice și un apel de proiecte pentru finanțare.

Fondul se adresează în special studenților și specialiștilor din domenii diverse care au putut aplica în echipe interdisciplinare pentru dezvoltarea de proiecte care generează soluții pentru comunitatea timișoreană.

