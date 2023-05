Zilele Culturale Maghiare din Timișoara 2023, buget de peste 1 milion de lei. Cap de afis, Orchestra celor 100 de țigani din Budapesta

Ediția a opta a Zilele Culturale Maghiare din Timișoara, care se va desfășura în perioada 21-24 septembrie 2023, va fi una specială în anul Capitalei Culturale a Europei.

Organizatorii, Asociația Bastion-Varbatya au primit în acest an sprijin financiar substanțial din partea autoritățile locale, dar și din fonduri externe, ori de la sponsori din Ungaria sau din țară.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în valoare de 742.640 de lei.

De asemenea, proiectul este finanțat prin Granturile SEE (Spațiului Economic European) și norvegiene și implicit a Statelor Donatoare din Fondul pentru relații bilaterale „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, în valoare de 339.971 de lei.

“Vom avea un program foarte bogat, vom avea două scene. Scena mare va fi în Piața Victoriei –unde vor avea loc concertele mari: au fost alese trupele mari care vor concerta în fiecare seară, de la ora 20.00. Vineri este Deak Bill Gyula – care are o carieră de peste 50 de ani în rockul maghiar, sâmbătă este Republik – o trupă foarte iubită în Ungaria, iar duminică va fi un concert foarte interesant susținut de Budapesta Gypsy Symphony Orchestra –cea mai mare orchestră de acest gen din lume. Se mai numește Orchestra celor 100 de țigani. Aceste concerte sunt finanțate în cadrul proiectului Timișoara 2023.

Cealaltă scenă este în Piața Libertății, unde vom prezenta cultura norvegiană și cultura maghiară. Vom avea 15 concerte și spectacole. Aceste evenimente sunt finanțate prin Granturile SEE și norvegiene. De asemenea, Târgul Artizanal este finanțat prin fonduri norvegiene. Anul acesta vom avea un buget de peste un milion de lei”, a spus Kasa Zsolt, director de programe Zilele Culturale Asociației Bastion-Varbastya.

Patru zile pline de evenimente

Zilele Culturale Maghiare din Timişoara va propune un program spectaculos în Piața Victoriei și Piața Libertății: concerte pop-rock cu trupe din Ungaria şi Ardeal, muzică şi dansuri populare ungureşti, gastonomie maghiară, un spectaculos târg meşteşugăresc, ateliere pentru copii, dezbateri, lansări de carte, filme, spectacole de reenactment istoric cu trupe din Ungaria şi Timişoara. Dar şi multe altele.

“Sponsorii principali vor fi Mol și banca OTP. În acest an din partea companiei Mol, prin asociația lor, am obținut o finanțare mai mare. Vom avea multe firme din Timișoara care ne susțin cu sponsorizări. Am depus o cerere de finanțare și din partea Statului Ungar, dar încă nu avem un răspuns. Eu ne-au strijin în fiecare an cu aproximativ 100.000 de lei. Anul acesta, pentru că suntem Capitală Culturală Europeană, am cerut 200.000 de lei. Așteptăm rezultatul”, a spus Rita Metz, din partea organizatorilor.

Zilele Maghiare din Timișoara – un festival verde

Zona gastronomică, din parcarea de la Modex, propune 20 de standuri cu specialităţi ungureşti. Și anul acesta se va acorda o atenție deosebită față de mediu.

“În zona gastronomiei se strâng cele mai multe deșeuri. Și anul acesta ne vom strădui să afectăm cât mai puțin împrejurimile și mediul în care trăim. Începând cu colectarea uleiului ars și terminând cu colectarea electivă a deșeurilor. Vom utiliza exclusive ambalaje și tacâmuri de unică folosință din material reciclabile. Nu vom avea ambalaje din plastic. Nu vor fi pahare de unică folosință, ci pahare din plastic care pot fi cumpărate cu o garanție de 10 lei, care poate fi returnat sau poate fid us acasă ca și souvenir. Legat de sănătate, avem o zi dedicată Sănătății, unde organiză dezbateri despre prevenție, sănătatea mentală, fizică, avem yoga pentru copii și seniori. Ne vom concentra mai mult pe importanța mișcării și vom organiza și un minicros”, a spus Magdalena Suto-Udvari.

