Zilele MPT – Ediția 20-21 aprilie 2023 – “INVEST IN OUR...

Facultatea de Management în Producție și Transporturi, condusă de decanul prof.univ.dr. Marian Mocan, din cadrul Universității Politehnica Timișoara organizează Zilele MPT – ediția 20-21 aprilie 2023 – “INVEST IN OUR FUTURE”.

Programul cuprinde o masă rotundă, Alumni MPT – Let’s Share Experiences, în care foști absolvenți MPT își împărtășesc reușitele și provocările din carieră. Vor vorbi Kilgast Ionela de la Lasting, Calotescu Andrei, HR Business Partner la SafeFleet Telematics si Andrei Churican – Consultant in Calitate si Protectia Mediului – Antreprenor.

Vor fi premiați studenții: Enikő Badon, Ruben Bocoiu, Iulia Ica, Andrada Pavel (anul III) = locul 1 la primul Hackathon de logistică din România din cadrul Automotive Logistics Summit, desfasurat la Sibiu (9-10 martie 2023) cu 5 universitati participante (Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Ploiesti, UPT); Vladislav Casuneanu, Narcisa Hapca, Daniel Ilisoi, Maria Jipa (anul III), pentru participarea la Supply Chain Week, in echipe mixte de studenti din 6 tari (Austria, Belgia, Cehia, Germania, Lituania, Romania), cu 75 studenti participanti si 6 cadre didactice

”Deși nu au câștigat, studenții au avut o experiență excelentă, integrându-se foarte bine cu colegii lor și fiind apreciați în echipele lor, cât și la prezentarea finală, pentru contribuțiile lor și implicarea în cadrul activităților. Daniel Ilisoi a fost și activ în cadrul cursurilor, unde a pus întrebări și a fost lăudat pentru răspunsurile de la prezentarea finală de către o profesoară din Belgia”, spune prof.univ.dr. Marian Mocan.

Vor mai avea loc activitățile Student Go Green For a Green City! – organizată de Ziua Pământului, și susținută de ADI Deșeuri; Teambuilding for teachers, Atelier CCIM – Cum si unde facem cercetare in FMPT?; Atelier Management in Constructii/de Management de Proiect.

Studenții facultății sunt invitați să participe și la un concurs de gătit – Student Cooking Contest, concurs urmat de MPT Party – MPT are talent, o petrecere și un concurs de talente, la care vor participa studenți și cadrele didactice

Vineri, în cea de a doua zi a evenimentului, vor avea loc workshop “Dependenta de droguri – intre mit si realitate”; Fii pregatit! – atelier prim ajutor/UPU și Escape Game “Accepta provocarea MPT”, la care sunt invitați să participe elevi de liceu, posibilii viitori studenți ai UPT.

Comentarii

comentarii