Ziua Alimentației! Smithfield încurajează elevii să adopte o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos

Smithfield România încurajează elevii să adopte o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, cu sprijinul Carrefour România. Pentru al nouălea an consecutiv, Smithfield România își îndeplinește promisiunea de a încuraja elevii din comunitățile în care își desfășoară activitatea să adopte o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos, prin susținerea de workshop-uri tematice organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Alimentației.

În acest an, voluntarii Smithfield România au reluat organizarea workshop-ului în format fizic și au vizitat 75 de elevi ai Liceului Teoretic Periam. Pentru a exemplifica mai ușor rolul unei nutriții echilibrate în dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a copiilor şi adulţilor, aceștia l-au avut alături pe alpinistul Horia Colibășanu, singurul român pe vârfurile Annapurna, K2 și Dhaulagiri, din Top 5 munți mortali ai lumii. Elevii au descoperit care sunt regulile de bază pentru o alimentație echilibrată și au avut șansa să afle cum un stil de viață echilibrat l-a ajutat pe Horia să devină cel mai performant alpinist din istoria României. Pentru al doilea an consecutiv, programul organizat de Smithfield România a fost susținut de Carrefour, în lumina parteneriatului „Pactul pentru Tranziția Alimentară”, inițiat de retailerul francez. În cadrul acestui parteneriat, toți elevii beneficiari au primit cadou pachete cu gustări potrivite pentru o dietă echilibrată. „Ziua Internațională a Alimentației este ocazia potrivită pentru a evidenția preocuparea companiei privind importanța adoptării unei alimentațiii echilibrate și a unui stil de viață sănătos. Ne bucurăm că am avut ocazia să oferim informații valoroase elevilor, cadrelor didactice și comunității prin intermediul acestei lecții deschise,” a declarat Goran Panici, Director General, Smithfield România. „O alimentație sănătoasă înseamnă, în definitiv, o viață mai sănătoasă. Iar acesta este și angajamentul Carrefour la nivel internațional, cel de a-și susține clienții în tranziția către o alimentație sănătoasă, bazată pe produse proaspete, locale și curate. Ne-am propus să devenim lider mondial în tranziția alimentară pentru toți. Tocmai în acest sens, dezvoltăm alături de parteneri care împărtășesc aceleași valori ca ale noastre, o serie de inițiative care ne duc din ce în ce mai aproape de obiectivul nostru. Dintre aceste inițiative, un exemplu foarte bun este Pactul pentru Tranziția Alimentară, din care fac parte și partenerii noștri Smithfield România,” a adăugat Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România. „Curiozitatea copiilor și modul în care formulează întrebările dovedesc deschiderea lor spre un stil de viață echilibrat. Sunt fericit că am putut să le împărtășesc puțin din experiența mea,” a completat Horia Colibășanu, Alpinist. Ca lider al industriei alimentare și al producției sustenabile de carne de porc, Smithfield România consideră că implicarea continuă în programe de responsabilitate socială în beneficiul comunităților în care își desfășoară activitatea, este o datorie de onoare. Compania a dezvoltat peste 13 programe proprii de responsabilitate socială, pe direcțiile educație-social, protecția mediului și sprijinirea sistemului medical. Educația pentru sănătate are o importanță majoră, fapt pentru care Carrefour România a acceptat invitația de a sprijini programul dezvoltat de Smithfield România. Cele două companii contribuie la dezvoltarea comunităților, încurajând adoptarea unei alimentații echilibrate și contribuind la pregătirea celor mai mici membri ai comunității, pentru a avea alegeri nutriționale sănătoase. *Despre Ziua Internațională a Alimentației Adunarea Generală ONU a decis, în 1980, marcarea Zilei Mondiale a Alimentației, considerând că „alimentația este o nevoie fundamentală a omului și o condiție necesară supraviețuirii și prosperității ființei umane”. Astfel, în fiecare an, în 16 octombrie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) sărbătorește Ziua Mondială a Alimentației. Această zi este sărbătorită în prezent în peste 150 de țări. **Despre Smithfield România – „Hrană bună. În mod responsabil.” Smithfield România este lider de piață în domeniul creșterii animalelor și cel mai mare producător de carne de porc din România. Misiunea companiei este aceea de a contribui cu succes la revitalizarea pieței cărnii de porc din România și de a oferi clienților și consumatorilor o gamă largă de produse sigure și calitative, sub brand-urile Comtim si Elit. Compania crede în performanța responsabilă și alege principii etice pentru modul în care se dezvoltă: cu respect față de viitor, de angajați, de resursele naturale. Pentru o dezvoltare sustenabilă, Smithfield România își desfășoară activitatea pe baza a 7 piloni: Bunăstare animală, Mediu înconjurător, Sănătate și stare de bine, Sănătatea și securitatea angajaților, Diversitate, echitate și incluziune, Calitate și siguranță alimentară și Sprijin comunități. Pentru informaţii suplimentare: Ban Ban – Coordonator Sustenabilitate Smithfield România – E-mail: bban@smithfield.ro ***Despre Carrefour România Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 370 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platformele BRINGO și Glovo, disponibile gratuit în Google Play și App Store. Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România eticheta „în conversie la bio”. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: la fiecare sesiune de shopping și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate. Carrefour România operează în România prin patru entități juridice: Carrefour S.A., Artima S.A., Columbus Operațional SRL și Supeco Investment SRL.

Comentarii

comentarii