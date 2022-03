Ziua Femeii Creștine. Spectacol de muzică sacră cu mezzosoprana Aura Twarowska, în Caraș Severin

Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Centrului Eparhial din Caransebeș a găzduit o importantă manifestare cultural-artistică intitulată „Ziua Femeii Creștine – Chipul Maicii Domnului”.

Evenimentul a fost prezentat de filologul Diandra David a cuprins un recital de muzică clasică susținut de artiștii Aura Twarowska, mezzosoprană, Lucian Petrila, la vioară, Alexandra Guțu, la violoncel, Silviana Cîrdu, la pian.

De asemenea, grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului a interpretat un buchet de pricesne și cântări religioase închinate Maicii Domnului și femeii creștine.

„Pentru Episcopia Caransebeșului este o onoare să poată organiza astfel de evenimente, pe care noi le considerăm evenimente culturale, dar și pastoral-misionare, pentru că ele aduc cultura de înaltă clasă, în cult, dar, în același timp, prin intermediul cultului, sfințesc cultura de înaltă clasă, pentru că noi avem această convingere că numai Duhul Sfânt poate să armonizeze și inimile oamenilor, și gândurile lor, dar și facerea lor de bine”, a precizat părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului.

Evenimentul a fost dedicat praznicului Bunei Vestiri, Maicii Domnului și tuturor mamelor și femeilor creștine, care trebuie să fie o oglindă a chipului Maicii Domnului în lume, după cum subliniază părintele consilier:

„Mesajul acestei după-amieze este un mesaj profund creștin, plecând de la gingășia, nevinovăția și frumusețea spirituală a Maicii Domnului, care este chemată să rezide în noi, cei care suntem oameni și care păstrăm în noi această amintire a Maicii Domnului, care, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel către Galateni, prin înfierea noastră, ea devine și mama noastră, a tuturor. Acesta este darul pe care Eparhia noastră l-a făcut mamelor și femeilor creștine la praznicul Bunei Vestiri”.

Mezzosoprana Aura Twarowska a subliniat importanța muzicii sacre atât în cadrul muzicii clasice, în general, cât și în parcursul său ca artist:

„Muzica sacră este foarte bine reprezentată în cadrul muzicii clasice. De asemenea, în muzica sacră au fost și începuturile carierei mele. Am cântat de când mă știu. Cât am fost mică, am cântat cu părinții, cu bunicii, la biserică, așa începând totul”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența preoților din municipiul Caransebeș, oficialități locale, cadre medicale, oameni de cultură, profesori de la liceele din Caransebeș și elevi seminariști.

