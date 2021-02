Ziua Internațională a fetelor și femeilor în științe, tehnologii sau matematică, celebrată la Timișoara

Miercuri 10 februarie, de la ora 16.00, în cadrul ediției XXI a webinariilor Împreună Online, Centrul de e-Learning din cadrul Universității Politehnica Timișoara, condus de dr. ing. Diana Andone, va organiza un webinar pentru a celebra fetele și femeile care au ales o carieră în știință și ne inspirăm din poveștile acestora.

Va avea loc o sesiune interactivă dedicată United Nations International Day of Women and Girls in Science.

Cum alegi o carieră în STEM? Cum urmezi educație în STEM și cum îți construiești o carieră în știință, inginerie sau cercetare avansată în domeniile STEM?

Sunt întrebări la care își propun să răspundă atât femei care au o carieră impresionantă în domeniile STEM, cât și adolescente pasionate de domenii precum științele, tehnologiile, ingineria sau matematică.

Invitați:

Prof. dr.ing. Elena Helerea – IEEE Women in Engineering, Universitatea Transilvania Brasov

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar – Universitatea Politehnica Timișoara, vicepreședinte al Asociației Internaționale de Informatică Medicală

Conf.dr.ing. Alina Dumitrel – Prorector Universitatea Politehnica Timișoara

Elena Ciocan – BTS OAM DU Head, Nokia Romania

Delia Golcea – membru Consiliul Director Universitatea Politehnica Timișoara

Ioana-Cristina BENEA – doctorandă, Universitatea Politehnica Timișoara

Cristina Cordun – MSc student in Astronomy, Leiden University

Laura Chirilă – elevă, Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara

Denisa Lepădatu – elevă, Colegiul National “Vasile Alecsandri” Galați, interesată de genomică, AI, transhumanism

Moderatori:

Dr. ing. Diana Andone – director Centrul de e-Learning UPT

Radu Ticiu – EducaTM

Vom dedica această sesiune Zilei Internaționale a fetelor și femeilor în STEM (United Nations International Day of Women and Girls in Science – 11 februarie), pentru a celebra fetele și femeile în știință, dar și pentru a onora cu această ocazie contribuția crescândă a femeilor in știință, în domeniile tehnice și, de asemenea, de a împărtăși povești personale și surse de inspirație pentru educație și o cariera in STEM -susțin organizatorii.

Participanții vor primi un Open Badge (certificat digital deschis) – Împreună online.

