Ziua Internațională a Sindromului Down la Timișoara

De Ziua Internațională a Sindromului Down, duminică, 21 martie, FiiSocksy, poartă șosete desperecheate și premiază printr-o donație, un campion! Aceasta este provocarea Special Olympics România, pentru a celebra faptul că suntem diferiți.

La Timișoara, anul acesta vom marca Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down printr-un eveniment online, având în vedere că Timișoara este în carantină -spune Laila Onu, directoarea Fundației Pentru Voi.

De ce șosete desperecheate? La microscop, cromozomii arată ca niște șosete colorate! Iar unii dintre noi au o „șosetă” în plus, așa cum este cazul celor cu Sindrom Down. Pentru a sărbători abilitățile și potențialul persoanelor cu Sindrom Down, Special Olympics România vă invită să postați duminică, 21 martie, și luni, 22 martie, fotografii cu șosete desperecheate cât mai colorate pe conturile de social media cu hashtag-urile FiiSocksy, sindromdown și specialolympicsromania și să donați 21 de lei https://specialolympics.ro/implica-te/doneaza/ pentru a premia un campion.

În paralel cu campania de premiere a unui Campion, Special Olympics România a derulat și o campanie de conștientizare a Sindromului Down în școlile partenere ale programului Școala Generației Unificate. S-au alăturat campaniei 60 de școli de masă și școli speciale din șase județe (București, Hunedoara, Iași, Mureș, Bistrița și Constanța) ai căror elevi vor purta în zilele de 21 și 22 martie șosete desperecheate, dar și organizații și asociații partenere din toată țara.

La Special Olympics România, incluziunea se face în primul rând prin sport. Fiecare competiție Special Olympics se încheie pentru BRAVI pe podium – cu o medalie, o diplomă și un tricou (setul de Campion). E dovedit că sportul îmbunătățeşte viața persoanelor cu dizabilități intelectuale și le crește stima de sine.

O mare parte din sportivii Special Olympics România (IQ < de 70) au Sindromul Down, dar ambiția și dorința lor de a fi integrați și priviți/ tratați ca toți ceilalți îi face să muncească de zece ori mai mult pentru a ajunge la rezultate care iau mult mai puțin persoanelor fără dizabilități intelectuale.

Partenerii din acest an care și-au încurajat angajații/membrii să fie #Socksy sunt: HERVIS SPORTS and Fashion, Districtul Lions 124 România, Cluburile LEO, Consiliul Național al Elevilor, Accenture, Regus și Spaces. Fii următorul motiv de bucurie pentru BRAVI! Invită-i și pe alții să Premieze un campion și să fie #Socksy!

Sindromul Down este termenul folosit pentru un set de simptome cognitive şi fizice care pot rezulta din existența unui cromozom în plus la perechea cromozomială 21 (trisomia 21). Sindromul Down este cea mai frecventă cauză cromozomială pentru dizabilitatea ușoară spre moderată.

În general, copiii cu Sindrom Down se dezvoltă comportamental mai lent decât alți copii. Cauza apariției trisomiei 21 este necunoscută.

Dezvoltarea fizică a copiilor cu Sindrom Down este, adeseori, mai lentă decât în cazul celor fără Sindrom Down. De exemplu, din cauza musculaturii slab tonifiate, un copil cu Sindrom Down învață mai greu să se întoarcă de pe o parte pe alta, să stea, să se așeze și să meargă. În ciuda acestei lentori, copiii cu Sindrom Down pot participa la activități pe care le fac, în mod obișnuit, copiii fără dizabilități. Primilor le va lua mai mult timp să facă unele lucruri, însă, într-un final, le pot face pe cele mai multe dintre ele.

Problemele cognitive – gândire și învățare – sunt caracteristice persoanelor cu Sindrom Down și sunt, de obicei, moderate. Printre problemele cognitive și comportamentale se numără: deficitul de atenție, învățarea lentă și întârzierea în vorbire.

Cu toate acestea, nimic nu îi împiedică să iasă din casă și să facă sport pentru sănătate, cu atât mai mult cu cât problemele de sănătate asociate (probleme hormonale și glandulare, pierdere a auzului și a văzului, precum și probleme cardiace ) se pot agrava dacă nu fac acest lucru.

